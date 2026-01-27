Luna tranzitează semnul Taurului, un aspect potrivit pentru a căuta stabilitatea și pentru a ne respecta propriul ritm. Însă, Marte se apropie de conjuncția cu Pluto, în semnul Vărsătorului, și s-ar putea să ne agite.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Berbec

Este o perioadă bună pentru a tranșa unele situații legate de viitorul apropiat. Cel mai probabil, îți vei da seama singur că unele planuri nu mai merită păstrate.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Taur

S-ar putea să atragi atenția asupra ta, însă nu în modul în care ți-ai fi dorit. Dacă nu ești direct implicat direct în unele conflicte de la locul de muncă, atunci stai departe de acestea.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Gemeni

Omul cât trăiește învață! Iar tu îți vei da seama de aceste vorbe. Poți afla lucruri foarte folositoare dacă alegi să asculți perspectivele celorlalți nu doar din complezență.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Rac

Da, vor fi momente în care vei simți că nu mai poți, dar te vei redresa destul de repede. Atunci când se strâng tmultiple mici neajunsuri, ai impresia că viața are ceva cu tine, dar nu este deloc adevărat.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Leu

Poate fi una dintre acele zile în care va fi greu să menții un echilibru între viața profesională și cea personală. Una dintre acestea va fi clar dezavantajată.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Fecioară

Succesul tău pe plan profesional va depinde, în mare parte, de tonul și atitudinea pe care le abordezi în discuțiile cu colegii. Critica sau replicile moraliste nu te vor ajuta deloc.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Balanță

Ai nevoie de motivație. Dar nu este cazul să aștepți minuni de la ceilalți. Singur îți vei da seama ce te ajută să rămâi concentrat și disciplinat în proiectele importante.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Scorpion

Chiar dacă te consulți cu familia sau partenerul, tu tot ca tine vei dori să faci. Pur și simplu ai încredere în propria intuiție. Unii dintre voi vor fi mai radicali.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Săgetător

Nu pleca la drum crezând că poți controla absolut tot! Pot apărea situații imprevizibile sau momente care te vor convinge să schimbi radical macazul.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Capricorn

Ți-ar prii o atitudine mai rezervată pe plan financiar. Adică, să eviți deciziile sau investițiile importante. Încă nu cunoști unele detalii.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Vărsător

S-ar putea să ți se pară că totul este prea intens. Dar, până la urmă, această tendință te va ajuta să îți dai seama ce este superficial sau nu. Atât acasă, cât și la serviciu.

Horoscop 27 ianuarie 2026 Pești

Neptun a ieșit din semnul tău, și ai mai rămas cu Saturn pentru o perioadă scurtă. Astrologul îți recomandă să nu abandonezi rutina și disciplina.