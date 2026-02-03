€ 5.0950
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop februarie 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Data publicării: 16:21 03 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop februarie 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Autor: Echipa Astrosens

februarie lemn flori Sursă foto: Freepik AI

Evenimentele astrologice ale lunii februarie din 2026 vor influența omenirea pentru mult timp de acum încolo.

Daniela Simulescu, astrologul DCNews, vine cu previziunile lunii februarie pentru fiecare nativ al zodiacului! Va oferi mai multe detalii despre evenimentele cele mai importante, cum ar fi revenirea lui Saturn în Berbec, marea conjuncție Saturn-Neptun, stelliumul din Vărsător, Eclipsa de Soare și retrogradarea lui Mercur în Pești.

Citește și Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop februarie 2026 Balanță

Cea mai importantă veste este aceea că Saturn își va începe tranzitul în casa a șaptea, una prioritară pentru tine. Casa relațiilor și a parteneriatelor. Și se va întâlni și cu Neptun pe 20 februarie. Cuvântul de ordine va fi maturizarea. Unii dintre voi se vor trezi, își vor da seama că stau într-o relație în care nu sunt respectați. Și vor dori să repare lucrurile. Alții vor lua decizii mai serioase, fie că se referă la oficializarea unei relații sau la o despărțire. Iar cei singuri vor descoperi diferența dintre atracție și compatibilitate.

Horoscop februarie 2026 Scorpion

Eclipsa de pe 17 februarie va fi precum un pahar cu apă rece peste față. Și dacă vom ține cont și de alte aspecte, este clar că urmează decizii marcante și situații neașteptate. Unii dintre voi veți dori să vă mutați, să faceți ajustările necesare în locuința actuală sau să puneți bazele unei noi vieți. Nimic nu va fi simplu, vor fi clipe în care vă veți pierde răbdarea. Dar asta nu înseamnă că veți renunța la obiective! Vestea cea mai bună este aceea că Uranus își oprește retrogradarea în casa a șaptea, deci veți avea mai multă libertate pe plan relațional.

Horoscop februarie 2026 Săgetător

Saturn se va alătura lui Neptun în casa a cincea. Cum putem traduce acest aspect astrologic? Prin apariția unor noi responsabilități. Fie față de un copil, un nepot, o rudă sau față de propria fericire. Vă veți da seama că meritați să fiți iubiți pentru ceea ce sunteți. Dispar blocajele sau limitările pentru cei care și-au dorit să se mute, să cumpere sau să închirieze o locuință. Astrologul vă recomandă să acordați atenție suplimentară bugetului familiei.

Horoscop februarie 2026 Capricorn

Saturn, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a patra. Mulți dintre voi veți dori să vă întemeiați o familie, să faceți investiții pe plan imobiliar sau veți deveni responsabili pentru bunăstarea unei persoane dragi. Cert este că totul va depinde în mare parte de relația pe care o veți avea cu timpul. Dacă aveți răbdare, eforturile vă vor fi recompensate. Dacă nu, vor apărea și alte amânări. Aveți în față o lună foarte bună pentru negocieri.

Horoscop februarie 2026 Vărsător

Saturn, guvernatorul vostru, iese din casa a doua. O veste bună! Veți mai scăpa de testele și lecțiile din zona financiară. Dar acum este momentul să aveți o atitudine mai matură asupra propriului buget. Eclipsa de pe 17 februarie se petrece în semnul vostru. Și vă va aduce o serie de evenimente predestinate. Pe moment, nu le veți înțelege mesajele, însă vă veți da seama, în timp, de rolul lor. Astrologul vă recomandă să fiți mai întreprinzători.

Horoscop februarie 2026 Pești

Iată că, după Neptun, și Saturn iese din semnul vostru. Luna februarie va fi precum o perioadă de tranziție. Către o nouă etapă, pe plan profesional sau personal. Acum veți ști mai bine ce vă doriți, veți accepta ce nu puteți schimba și veți deveni mai selectivi. În plus, trebuie să abordați o atitudine mult mai chibzuită din punct de vedere financiar. Jupiter, propriul guvernator, rămâne retrograd în casa a cincea. Nu vă ignorați dorințele și creativitatea! La final de lună, Mercur își va începe retrogradarea și vă dă ocazia să vă reconectați cu oamenii dragi. 

Comentarii

x close