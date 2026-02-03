China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping

China şi Uruguay ar trebui să colaboreze pentru a promova o 'lume egală şi multipolară ordonată', i-a declarat preşedintele chinez Xi Jinping omologului său uruguayan Yamandu Orsi marţi, la Beijing, cu prilejul unei vizite în care între cele două state au fost semnate documente de cooperare în domenii precum ştiinţă şi tehnologie, comerţ şi mediu, transmit Reuters și Agerpres.

Vizita lui Orsi este prima a unui lider sud-american în capitala chineză de când Statele Unite au invadat Venezuela în ianuarie, capturându-l pe preşedintele Nicolas Maduro în cursul unui raid.

China sprijină ţările latino-americane şi caraibiene în menţinerea suveranităţii, securităţii şi intereselor de dezvoltare, a afirmat Xi.

China şi Uruguay ar trebui să 'colaboreze pentru a promova o lume egală şi multipolară ordonată, precum şi o globalizare economică incluzivă, benefică tuturor', a spus Xi.

Parteneriat strategic între China și Uruguay

Întrevederea cu Orsi a avut loc după o serie de vizite în China ale unor prim-miniştri occidentali de la începutul anului, printre care britanicul Keir Starmer, canadianul Mark Carney şi finlandezul Petteri Orpo.

Preşedintele Orsi a afirmat că parteneriatul dintre China şi Uruguay traversează 'cel mai bun moment' al său, şi a îndemnat ca ambele ţări 'să se angajeze să îl ridice la un nou nivel'.

Orsi conduce o delegaţie de 150 de persoane, printre care oameni de afaceri, ce se află în China de duminică până pe 7 februarie, urmând să viziteze de asemenea metropola comercială Shanghai.

China şi Uruguay au semnat marţi o declaraţie de întărire a parteneriatului strategic, precum şi 12 documente de cooperare în domenii mergând de la ştiinţă şi tehnologie până la mediu, drepturi de proprietate intelectuală şi comerţ cu carne.

Uruguay ar dori să îşi crească exporturile, în special prin diversificare.

Momentul vizitei are o importanţă simbolică pentru China, a apreciat Francisco Urdinez, profesor la Universitatea Catolică Pontificală din Chile.

'Pentru Beijing, primirea lui Orsi (...) semnalează că state sud-americane rămân dornice să aibă relaţii (cu China), în pofida mediului geopolitic tot mai polarizat', a notat el.

Schimburi comerciale consistente între China și Uruguay

În acelaş context, Margaret Myers, director al Programului Asia-America Latină al Dialogului Inter-american, consideră că, 'în urma acţiunilor (SUA) în Venezuela, atât China, cât şi multe ţări latino-americane evaluează perspectivele continuării intervenţiei Statelor Unite în regiune'.

China 'este dornică să colaboreze cu Uruguay şi cu alte ţări din regiune pentru a aprofunda şi a consolida o comunitate China - America Latină cu un viitor comun', a afirmat Xi.

China sprijină Uruguayul în preluarea preşedinţiei Grupului 77+, vizând creşterea solidarităţii în Sudul Global, a adăugat el.

'Lumea trece astăzi prin schimbări profunde, nemaivăzute într-un secol, cu o situaţie internaţională complexă şi volatilă, precum şi bullying unilateral în escaladare', a mai spus Xi, subliniind că ţara sa a acordat întotdeauna o mare importanţă legăturilor cu America Latină.

China a fost prima destinaţie a exporturilor uruguayene în 2025, importând din ţara sud-americană produse agricole, printre care soia şi carne de vită.

Uruguay, care în prima jumătate a anului 2025 a înregistrat un excedent comercial cu China de 187,1 milioane de dolari, importă din această ţară maşini-unelte, electronice şi produse chimice.