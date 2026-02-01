Cutremur în România, duminică după-amiaza. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade s-a produs, duminică, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite Agerpres.

24 de cutremure în România, de la începutul lui 2026

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km nord-vest de Buzău, 57 km vest de Focşani, 62 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 67 km est de Braşov şi 78 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul anului, în România s-au produs 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,6 grade.