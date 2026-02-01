€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Cutremur în România, duminică după-amiaza. Ce magnitudine a avut
Data actualizării: 00:03 02 Feb 2026 | Data publicării: 16:49 01 Feb 2026

Cutremur în România, duminică după-amiaza. Ce magnitudine a avut
Autor: Doinița Manic

cutremur-romania-martea-alba_14691300 Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un nou cutremur a avut loc în România, duminică după-amiaza.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade s-a produs, duminică, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite Agerpres.

24 de cutremure în România, de la începutul lui 2026

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km nord-vest de Buzău, 57 km vest de Focşani, 62 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 67 km est de Braşov şi 78 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul anului, în România s-au produs 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,6 grade.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cutremur
vrancea
seism
magnitudine
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 32 minute
Cât zahăr se află într-o doză de suc. Nutriționistul Mihaela Bilic, comparația care te va surprinde - VIDEO
Publicat acum 7 ore si 33 minute
Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse
Publicat acum 8 ore si 26 minute
Crin Antonescu îi atrage atenția lui Ilie Bolojan că nu e contabilul de la Palatul Victoria: Asta e drama PNL
Publicat acum 8 ore si 35 minute
Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 31 Ian 2026
Horoscop 2-8 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
Publicat pe 31 Ian 2026
Două autostrăzi din România, integrate în planurile NATO. Primim 4 miliarde pentru realizarea lor
Publicat acum 11 ore si 5 minute
După supergripa, un alt virus face ravagii în UK. ”Nu vă trimiteți copiii la școală”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close