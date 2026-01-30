€ 5.0961
DCNews Stiri Schimbare majoră în sănătate: zeci de medicamente noi intră pe lista de compensare
Data actualizării: 17:10 30 Ian 2026 | Data publicării: 17:09 30 Ian 2026

Schimbare majoră în sănătate: zeci de medicamente noi intră pe lista de compensare
Autor: Alexandra Curtache

medicamente Imagine cu medicamente. Sursa foto: Freepik

Accesul la medicamente este o urgență medicală, nu o procedură birocratică, subliniază Alexandru Rogobete, care anunță o accelerare fără precedent a actualizării listei de medicamente compensate și gratuite, după ani de blocaje administrative.

Actualizarea accelerată a listei de medicamente compensate și gratuite este prezentată de Alexandru Rogobete drept o măsură vitală pentru pacienți, nu o simplă decizie administrativă.

Accesul la tratament, o problemă de viață și de moarte

Oficialul subliniază că, pentru pacienți, timpul pierdut în proceduri înseamnă șanse pierdute la tratament.

„Pentru pacienți, accesul la medicamente nu este o procedură administrativă. Este o urgență medicală. De aceea, în doar șase luni, am accelerat decisiv procesul de actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite și am redus semnificativ numărul terapiilor care așteptau de ani de zile să intre la finanțare publică. Anul trecut în septembrie au fost introduse 41 de molecule noi. Anul acesta începem în forță cu alte 33 de medicamente și extindem lista de boli pentru cele existente”, transmite Alexandru Rogobete pe Facebook.

De ce este vital acest ritm accelerat

Alexandru Rogobete explică de ce menținerea unui tempo rapid în luarea deciziilor este esențială pentru pacienți.

„De ce este important acest ritm accelerat? Pentru că alternativa era inacceptabilă: pacienți care așteptau tratamente moderne în timp ce medicina avansa, iar listele rămâneau blocate în proceduri.

Concret, în oncologie introducem, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite”.

În același timp, asigurăm acces la tratament pentru boli grave și rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune și inflamatorii cronice”, mai scrie acesta.

Impact direct pentru pacienți

Actualizarea listelor se reflectă direct în viața pacienților, prin acces mai bun și costuri reduse.

„Această schimbare are un impact direct pentru pacienți:

  • tratamente moderne disponibile în România
  • costuri mai mici pentru oameni
  • acces real, nu doar pe hârtie”.

Transparență decizională și consultare publică

Procesul legislativ este deschis publicului, subliniază oficialul.

„Pachetul de măsuri este pus în transparență decizională, prin proiect de Hotărâre de Guvern, pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru consultare publică. Este un demers deschis și responsabil.

Spun un lucru onest: aceste resurse nu ar fi fost posibile fără eficiență. Fără reducerea risipei, fără combaterea concediilor medicale false și fără contribuția milioanelor de români care susțin sistemul de sănătate. Acum este datoria noastră să transformăm aceste resurse în tratamente concrete pentru oameni.

În sănătate, ritmul deciziilor contează. Iar consecvența înseamnă vieți salvate. Nu sunt cifre seci.  Încrederea ne face bine!”, a încheiat acesta.

alexandru rogobete
