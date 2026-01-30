Dimitris Maronitis, mort în accidentul din Timiș, și-a pierdut tatăl, când avea 12 ani, pe același drum din România

Un accident grav s-a produs în România, în Timiș, pe DN6, în apropierea localității Lugojel. În 27 ianuarie 2026, presa avea să fie informată despre un accident cu șase morți pe loc. Ulterior, a cedat și o șaptea persoană. Toți cei șapte erau tineri, cu vârste între 27 și 30 de ani. Erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu. În urma aflării veștii tragice din România, un bărbat de 54 de ani, din Grecia, programat pentru o intervenție pe inimă, a murit.

Astăzi, aflăm, din presa din Grecia, că Dimistris Maronitis, unul dintre tinerii care au murit în accidentul din România, a avut același sfârșit ca și tatăl său. Dimistris avea 27 de ani. Când avea doar 12 ani, tatăl său, șofer profesionist, ar fi murit pe același drum din România, în timp ce conducea un camion.

Dimistris era singur la părinți și locuia cu mama sa în Salonic. Mama tânărului este în stare de șoc după ce a aflat că și-a pierdut fiul la fel cum și-a pierdut și soțul. Rudele spun că mama lui Dimitris efectiv nu mai poate vorbi de durere. ”A plecat fericit în această călătorie, fiind atașat de echipă încă din copilărie” spun rudele devastate.