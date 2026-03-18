SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani
Data actualizării: 09:09 18 Mar 2026 | Data publicării: 08:59 18 Mar 2026

SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani
Autor: Ioan-Radu Gava

Imagine cu harta Iranului Donald Trump a cerut țărilor NATO să ajute la paza Strâmtorii Ormuz Sursa foto: Freepik

Statele Unite ale Americii au atacat instalaţii de rachete ale Iranului situate în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Statele Unite au efectuat marţi un atac asupra mai multor instalaţii de rachete iraniene amplasate strategic în apropierea Strâmtorii Ormuz, informează miercuri EFE.

Comandamentul central american a publicat pe conturile sale oficiale o hartă pe care este indicată amplasamentul instalaţiilor de rachete antinavă care au fost atacate "cu succes".

Forţele armate americane au precizat că au folosit aproximativ cinci tone de muniţie antibuncăr împotriva unor situri fortificate unde statul iranian depozita acest arsenal.

CITEȘTE ȘI                 -                 Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump

Conform Comandamentului central american, aceste rachete erau amplasate strategic, reprezentând un "risc" pentru navigaţia internaţională în strâmtoare.

Anunţul forţelor armate americane a fost făcut la câteva ore după ce Teheranul a confirmat că secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională, Ali Larijani, a murit într-un bombardament israelian.

În plus, atacul american a avut loc după ce preşedintele Donald Trump a reproşat aliaţilor săi din NATO refuzul de a se alătura unui front comun pentru a elibera trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz, unul dintre pasajele maritime strategice din lume, este temporar închisă de Iran din 15 martie din cauza tensiunilor militare actuale. Importanţa sa a devenit şi mai critică, afectând tranzitul de petrol din ţări precum Arabia Saudită, Iran şi Irak.

Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Adrian Țuțuianu (AEP), toleranță zero față de abaterile fostului angajat Adrian Jipa, surprins în concediu medical în Dubai
Publicat acum 14 minute
"Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială
Publicat acum 14 minute
Patriarhul Daniel, condoleanțe pentru Patriarhului Bisericii Ortodoxe a Georgiei
Publicat acum 34 minute
Oscarurile pierd din strălucire: audiența scade, în ciuda unui an plin de spectacole și premii importante
Publicat acum 35 minute
BANCUL ZILEI: Bulă vrea o iubită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Horoscop 18 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 41 minute
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump
Publicat acum 37 minute
SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Ce s-a întâmplat cu mașina lui Elon Musk la aproape un deceniu de la lansarea ei în spațiu
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
