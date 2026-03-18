SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani

Statele Unite au efectuat marţi un atac asupra mai multor instalaţii de rachete iraniene amplasate strategic în apropierea Strâmtorii Ormuz, informează miercuri EFE.

Comandamentul central american a publicat pe conturile sale oficiale o hartă pe care este indicată amplasamentul instalaţiilor de rachete antinavă care au fost atacate "cu succes".

Forţele armate americane au precizat că au folosit aproximativ cinci tone de muniţie antibuncăr împotriva unor situri fortificate unde statul iranian depozita acest arsenal.

CITEȘTE ȘI - Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump

Conform Comandamentului central american, aceste rachete erau amplasate strategic, reprezentând un "risc" pentru navigaţia internaţională în strâmtoare.

Anunţul forţelor armate americane a fost făcut la câteva ore după ce Teheranul a confirmat că secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională, Ali Larijani, a murit într-un bombardament israelian.

În plus, atacul american a avut loc după ce preşedintele Donald Trump a reproşat aliaţilor săi din NATO refuzul de a se alătura unui front comun pentru a elibera trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz, unul dintre pasajele maritime strategice din lume, este temporar închisă de Iran din 15 martie din cauza tensiunilor militare actuale. Importanţa sa a devenit şi mai critică, afectând tranzitul de petrol din ţări precum Arabia Saudită, Iran şi Irak.