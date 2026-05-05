Ultima hotărâre privind Educația luată de Guvernul Bolojan înainte de căderea prin moțiune de cenzură: Prima didactică, deblocată

Măsura a fost adoptată prin ordonanță de urgență și stabilește cadrul legal pentru acordarea sprijinului financiar în conformitate cu regulile Programului Educație și Ocupare 2021-2027.

Cine va primi prima de carieră didactică

De acest sprijin vor beneficia cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar de stat aflate în activitate.

Prima va avea o valoare nominală netă de 1.500 de lei și va fi acordată pe suport electronic.

„Aceasta se va acorda sub forma unei măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic pentru participare la cursuri de pregătire profesională, achiziţia de cărţi de specialitate şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum şi alte categorii de cheltuieli necesare derulării actului educaţional, pentru personalul din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare, pentru personalul didactic având gradul didactic de conferenţiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar, precum şi pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învăţământ universitar de stat, aflat în activitate”, informează Guvernul, conform Agerpres.

Banii trebuie folosiți în principal pentru formare profesională

Potrivit Executivului, cel puțin 65% din valoarea primei va trebui utilizată pentru cursuri de pregătire profesională aprobate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.

Lista cursurilor eligibile și a furnizorilor acreditați va fi publicată pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Buget de peste 413 milioane de lei din fonduri europene

Bugetul total al măsurii este estimat la 413,778 milioane de lei. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Pentru anul școlar și universitar 2025-2026, prima va putea fi folosită până la 31 august 2026 în învățământul preuniversitar și până la 30 septembrie 2026 în învățământul universitar.

