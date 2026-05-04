Tragedie în Italia: Un turist s-a înecat
Data actualizării: 13:33 04 Mai 2026 | Data publicării: 13:27 04 Mai 2026

Tragedie în Italia: Un turist s-a înecat
Autor: Iulia Horovei

inec inecat tragedie italia Un turist german s-a înecat în Italia. Sursa foto: Unsplash, rol ilustrativ

Un turist german s-a înecat în Italia, echipele de salvare găsindu-l pe vârstnicul de 71 de ani într-un caiac răsturnat pe râul Capodifiume.

Un turist german în vârstă de 71 de ani s-a înecat în timpul unei excursii cu caiacul în sudul Italiei, a anunţat luni departamentul de pompieri, informează agenţia DPA.

Primul scenariu al echipelor de salvare

Cadavrul bărbatului a fost găsit într-un caiac răsturnat, în apropierea localităţii Capaccio Paestum, la sud de Napoli, au precizat pompierii.

Echipele de salvare bănuiesc că turistul s-a răsturnat pe râul Capodifiume şi nu a reuşit să se elibereze din caiac.

Echipele de salvare l-au căutat pe turist toată noaptea, însă abia în zori au reuşit să găsească ambarcaţiunea răsturnată şi cadavrul.

Bărbatul avea multiple răni la nivelul feței

Bărbatul prezenta numeroase leziuni la nivelul feţei, au declarat salvatorii. Ei cred că ambarcaţiunea a fost dusă de curenţi după ce s-a răsturnat şi s-a ciocnit de pietrele din albia râului.

Procurorii au dispus efectuarea unei autopsii pentru a stabili dacă turistul a murit în urma accidentului sau dacă a suferit o problemă de sănătate în prealabil.

Turistul se afla în vacanţă împreună cu soţia sa în Capaccio Paestum, localitate cunoscută pentru siturile sale arheologice. Duminică, bărbatul a plecat singur într-o excursie cu caiacul și, pentru că nu s-a întors, soţia lui a alertat autorităţile, notează Agerpres.

