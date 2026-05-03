DCNews Stiri Marine Le Pen respinge "Frexit", dar promite schimbări în UE dacă ajunge la putere
Data publicării: 10:04 03 Mai 2026

Marine Le Pen respinge "Frexit", dar promite schimbări în UE dacă ajunge la putere
Autor: Dana Mihai

marine le pen franta Lidera franceză de extremă dreaptă, Marine Le Pen

Marine Le Pen spune că nu va scoate Franța din UE, dar avertizează că vor urma schimbări dacă va câștiga alegerile.

Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze, a cărei candidatură la alegerile prezidenţiale din 2027 depinde de o decizie a instanţei din iulie, a declarat sâmbătă că nu intenţionează să scoată Franţa din Uniunea Europeană (aşa-numitul Frexit), dar a avertizat că vor exista schimbări dacă va câştiga scrutinul de anul viitor, informează EFE.

"Nu luăm în considerare să ieşim, dar vom lupta democratic pentru a schimba orientările politice ale Uniunii Europene", a declarat Le Pen, care a fost capul de afiş al unui eveniment de campanie desfăşurat într-o piaţă din nordul Franţei.

Critici la adresa politicilor fără intenția de a părăsi Franța

"Noi criticăm şi politicile puse în aplicare în Franţa, dar asta nu înseamnă că ne gândim să părăsim Franţa", a adăugat ea.

Lidera Adunării Naţionale (RN) aşteaptă o decizie a instanţei privind apelul său împotriva unei decizii judecătoreşti emise în 2025 prin care i se interzice accesul la funcţii alese pe o perioadă de cinci ani pentru utilizarea abuzivă a fondurilor Parlamentului European.

Dacă decizia în apel îi este favorabilă, ea va putea candida pentru a-i succede lui Emmanuel Macron în 2027. În caz contrar, îi va preda ştafeta protejatului său, Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, actual membru al Parlamentului European.

Favoriți în sondaje pentru Palatul Elysee

Atât Le Pen, cât şi Bardella sunt consideraţi favoriţi la câştigarea Palatului Elysee în majoritatea scenariilor prezentate de sondaje.

Doar fostul prim-ministru conservator şi actual primar al oraşului Le Havre, Edouard Philippe, ar avea în prezent şanse mari de a câştiga într-un ipotetic tur al doilea al prezidenţialelor. 

