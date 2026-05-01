Sute de persoane, arestate în Turcia la o demonstrație de 1 Mai în Piața Taksim / video

Data publicării: 15:22 01 Mai 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

piata taksim aglomerata Foto: Unsplash

Aproape 400 de oameni au fost arestaţi pentru participarea la demonstraţii de 1 Mai în Piaţa Taksim din Istanbul.

Circa 370 de oameni au fost arestaţi vineri pentru că au încercat să sărbătorească 1 Mai în Piaţa Taksim din Istanbul, Turcia, un loc emblematic pentru mişcarea muncitorească turcă, unde guvernul islamist a interzis demonstraţiile de Ziua Muncii încă din 2013, informează EFE, AFP și Agerpres.

Un grup de 37 de membri ai HKP, un mic partid de stânga, a fost arestat în timp ce încerca să se apropie de Piaţa Taksim, cu scopul de a revendica dreptul de a demonstra acolo, relatează ziarul Cumhuriyet.

Un alt grup de 20 de muncitori care se îndreptau spre piaţă dintr-o altă zonă a fost, de asemenea, arestat, potrivit postului de televiziune Halk TV.

Guvernoratul Istanbulului, responsabil pentru forţele de securitate, a anunţat joi că protestele, marşurile şi evenimentele publice vor fi interzise pe tot parcursul zilei de 1 mai 2026 în patru cartiere, între care şi în Beyoglu, unde se află Piaţa Taksim din centrul oraşului.

Autorităţile au restricţionat transportul maritim între ţărmul european, unde este situată piaţa respectivă, şi ţărmul asiatic, unde sunt singurele două zone în care guvernul a autorizat manifestaţiile.

Piaţa Taksim este un loc simbolic pentru sărbătorile de 1 Mai încă din 1977, anul cunoscut sub numele de "1 Mai Sângeros", când 34 de oameni au fost ucişi după ce bărbaţi înarmaţi neidentificaţi au deschis focul asupra mulţimii. Majoritatea victimelor au murit călcate în picioare sau asfixiate în înghesuiala provocată de panică, iar cel puţin 130 de persoane au fost rănite.

În urma loviturii de stat militare din 1980, marşurile au fost interzise în Piaţa Taksim, o interdicţie care timp de decenii a alimentat cererile stângii de a recupera acest spaţiu simbolic.

Între 2010 şi 2012, Piaţa Taksim a găzduit din nou sărbători masive de 1 Mai, cu participarea a sute de mii de oameni.

Din 2013, guvernul turc a interzis din nou adunările în piaţă, ceea ce a dus la tentative anuale de a mărşălui acolo, la arestări şi desfăşurări masive de forţe de ordine.

În întreaga Turcie au manifestat de 1 Mai mii de oameni, în ciuda desfăşurării masive a forţelor de poliţie la Ankara şi Istanbul.

Cele mai noi știri
Publicat acum 39 minute
Sute de persoane, arestate în Turcia la o demonstrație de 1 Mai în Piața Taksim / video
Publicat acum 45 minute
E prea grea matematica în școală? Prof. Mihail Bălună: Unde greșesc profesorii și cum ar trebui predată, de fapt / video
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Poliţia a urmărit cu elicopterul un tânăr de 19 ani care gonea pe A2. Era băut şi conducea cu viteză
Publicat acum 1 ora si 13 minute
România pierde miliarde: De ce pleacă turiștii și banii din țară. ANAT reacţionează la propunerea ministrului Darău
Publicat acum 1 ora si 16 minute
OMV Petrom, anunț privind lipsa combustibilului la benzinării
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 5 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 4 ore si 57 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 7 ore si 26 minute
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 56 minute
TOP bancuri de 1 Mai
Publicat acum 5 ore si 7 minute
UPDATE: Cei doi frați de 9 și 11 ani, dispăruți din Râșnov, au fost găsiți în siguranță
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close