Fostul premier Victor Ponta a fost invitat la interviurile DC News, alături de analistul politic Bogdan Chirieac și de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, unde a povestit o discuție avută cu un reprezentant USR care i-a reproșat că nu ar trebui să vorbească, deoarece la alegerile prezidențiale a „ieșit pe locul 4“.

„Am avut câteva dispute televizate cu niște reprezentanți ai USR și m-au inspirat, că prima întrebare a fost: „Domn'le, dar Ponta în numele cui vorbește?“ Am zis: „Stați un pic! Voi, USR, știți câte voturi ați luat? Toți, pe persoană juridică? Un milion!“ Eu am luat 1,3 milioane pe persoană fizică. Am voie să vorbesc? Răspunsul USR-istului a fost: „Da, domn'le, dar ai ieșit pe locul 4“. Și voi tot pe locul 4 ați ieșit!“, a spus Victor Ponta, moment în care Bogdan Chirieac și Răzvan Dumitrescu au izbucnit în râs.

„Voi, de pe locul 4, conduceți Guvernul. Ar trebui să fiu și eu la Cotroceni să conduc președinția“, a continuat ironic Victor Ponta.

„Mi-au plăcut argumentele lor că m-au ajutat. Și ei au ieșit tot pe 4. Adică partidul de pe locul 1, PSD, și partidul de pe locul 2, AUR, n-au voie să vorbească. Aveți voi voie să vorbiți și să conduceți România de pe locul 4. Atunci, mă duc și eu la Cotroceni și îi spun: „Domnule Nicușor Dan, mi-a zis Fritz și cu Miruță că am fost pe 4. Vă rog să plecați de aici!““, a mai punctat Victor Ponta.

