Trump anunță că acordul dintre SUA și Iran va fi semnat „în câteva ore” - foto AI

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică pentru site-ul Axios că semnarea unui acord cu Iranul va avea loc "în câteva ore", după ce procesul a fost întârziat - potrivit lui - de loviturile Israelului asupra Beirutului, relatează AFP.

"Asta a dat totul peste cap. A întârziat semnarea cu câteva ore. Asta trebuia să aibă loc acum. De acum este prevăzut să aibă loc în câteva ore", a declarat el într-o discuţie telefonică cu un jurnalist de la Axios.

Reacția lui Trump după atacul asupra Beirutului

Liderul republican şi-a exprimat regretul mai devreme pe reţeaua sa Truth Social în legătură cu aceste lovituri israeliene efectuate duminică asupra periferiei sudice a Beirutului, bastionul grupării Hezbollah proiranian, soldate cu trei morţi.

"Atacul din această dimineaţă la Beirut nu ar fi trebuit să aibă loc, mai ales în această zi specială în care suntem atât de aproape de un acord de pace cu Iranul", a scris el.

Israelul a afirmat că a acţionat astfel ca ripostă la tiruri ale Hezbollah asupra teritoriului său din nord.

"Israelul are dreptul să se apere împotriva ameninţărilor, dar atacul la care a reacţionat a fost de o amploare foarte limitată şi neînsemnat", a apreciat preşedintele american în acest mesaj.

Negociatorul iranian avertizează asupra riscurilor pentru dialog

Principalul negociator iranian acuzase anterior SUA, după aceste lovituri, că nu-şi respectă angajamentele, ceea ce riscă - potrivit lui - să compromită convorbirile între Washington şi Teheran.

Semnarea acestui acord ar deschide calea negocierilor asupra detaliilor tehnice, notează AFP.