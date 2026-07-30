Un american a mers 16 kilometri cu un băț de drumeție înfipt în corp / foto în articol

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Un asistent medical în vârstă de 32 de ani a supraviețuit unui accident grav care a avut loc în timpul unei drumeții pe Granite Peak, cel mai înalt munte din Montana.

David Cifaldi urcase pe munte împreună cu doi prieteni, în data de 20 iulie, când a alunecat pe pietrele instabile la aproximativ 3.600 de metri altitudine. În urma căderii, un băț de drumeție i-a străpuns trunchiul, însă acesta a reușit să meargă aproape 16 kilometri până într-o zonă sigură pentru a primi ajutor, potrivit KSLNewsRadio.

Bărbatul a povestit că accidentul s-a produs după ce a alunecat pe niște pietre și l-a descris ca fiind un accident stupid și complet neașteptat.

Datorită pregătirii sale ca asistent medical, și-a evaluat rapid starea și a realizat că bățul de drumeție nu îi afectase organele vitale, ceea ce i-a dat încrederea că poate coborî singur de pe munte.

Pentru a evita agravarea rănilor, David Cifaldi și prietenii săi au decis să nu scoată bățul de drumeție și au coborât aproximativ 16 kilometri prin zăpadă, zone cu bolovani și teren alpin accidentat.

În același timp, unul dintre prietenii săi a alertat echipa de salvare printr-un dispozitiv de comunicare prin satelit, iar celălalt a rămas alături de el, în timp ce salvatorii i-au monitorizat constant starea.

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Medicii i-au scos bățul după aproape nouă ore

David Cifaldi și-a păstrat calmul pe parcursul celor șase ore și jumătate de coborâre. După ce a ajuns pe propriile picioare la baza traseului, a fost transportat timp de două ore la un spital din Billings, unde medicii i-au îndepărtat bățul de drumeție, rămas înfipt în corp aproape nouă ore.

Bărbatul a povestit că se simte extrem de norocos, deoarece câțiva centimetri în plus ar fi putut face accidentul fatal.

El se află în recuperare, însă are de suportat costuri medicale ridicate și ar putea avea nevoie de o nouă intervenție chirurgicală. Pentru a-l sprijini, prietenii săi au lansat o campanie GoFundMe pentru acoperirea cheltuielilor și a veniturilor pierdute în perioada de recuperare.

A Montana hiker accidentally fell onto his trekking pole, which pierced his torso.



He determined the injury had likely missed vital organs and hiked 10 miles out instead of waiting for a costly helicopter rescue.



Source: NYT pic.twitter.com/QDZ6RoaCPK — Clash Report (@clashreport) July 28, 2026