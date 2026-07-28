România prelungește misiunea pompierilor trimiși în Franța: Contingentul rămâne încă două săptămâni pentru a lupta cu incendiile

Sursa Foto: X pagina lui @EmmanuelMacron

România va menține încă două săptămâni contingentul de pompieri trimis în Franța pentru a sprijini intervențiile împotriva incendiilor de vegetație.

România prelungeşte cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri din Franţa în baza unei decizii luată luni de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU).

Potrivit unui comunicat al Guvernului, ca urmare a solicitării formulate de autorităţile franceze prin activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, CNSU a aprobat, în şedinţa de luni, prelungirea cu încă două săptămâni a participării României la misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor de vegetaţie şi fond forestier din Franţa.

"Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni"

"Sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franţa cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), care va prelua responsabilităţile operaţionale în zonele afectate de incendii. Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni şi angajamentul de a contribui la gestionarea situaţiilor de urgenţă în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene", se arată în comunicat.

Pompierii români vor continua să acţioneze alături de echipele internaţionale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetaţie şi protejarea comunităţilor aflate în zonele de risc, precizează sursa citată, conform Agerpres.

Incendiile fac ravagii în Franţa. Macron i-a mulţumit României pentru ajutor

Incendiile care fac ravagii în Franţa au pârjolit aproape 98.000 de hectare de la începutul anului şi au provocat evacuarea a 197.000 de persoane în sud-vestul ţării, a anunţat sâmbătă ministrul de Interne, Laurent Nunez, menţionând un record istoric al suprafeţelor afectate, informează AFP.

Pe teritoriul naţional, există în continuare mai multe incendii care nu sunt aduse sub control. Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a mulţumit în limba română ţării noastre pentru ajutorul trimis în lupta cu incendiile de vegetaţie. "Mulţumesc, România", a scris Emmanuel Macron pe contul său de X.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Predoiu a reacţionat, după ce Emmanuel Macron a mulţumit în limba română pentru ajutorul trimis de România în lupta cu incendiile de vegetaţie

