Marius Lazurca și șeful Armatei Române, trimiși de Nicușor Dan la Washington pentru discuții cu Administrația Trump

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Marius-Gabriel Lazurca a anunțat că președintele Nicușor Dan l-a trimis, alături de șeful Armatei Române, la Washington.

Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, a anunțat că președintele Nicușor Dan l-a trimis, alături de șeful Statului Major al Apărării, la Washington pentru discuții cu reprezentanți ai Administrației Trump și ai Congresului privind securitatea la Marea Neagră.

Potrivit acestuia, doborârea a trei drone rusești de către piloții români în ultimele trei zile demonstrează importanța parteneriatului de securitate dintre România și Statele Unite.

„Președintele Dan l-a trimis pe șeful Statului Major al Apărării al României și pe mine la Washington, D.C., pentru a ne întâlni cu reprezentanți ai Administrației Trump și cu lideri ai Congresului, în vederea consolidării cooperării noastre în domeniul securității la Marea Neagră.

Piloții români curajoși, care pilotează avioane F-16 fabricate în Statele Unite, au doborât trei drone rusești în ultimele 3 zile. Aceste amenințări ne reamintesc cât de important este parteneriatul nostru solid în materie de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru el”, a scris Marius-Gabriel Lazurca pe X.

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O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României

Potrivit MApN, după ce ținta a fost dedectată de sistemul de supraveghere, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, luni, 27 iulie, o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08.53 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.47", transmite MApN.

De această dată drona nu a fost doborâtă. Potrivit MApN, ea a stat puțin timp în spațiul aerian al României, apoi s-a îndreptat spre Ucraina.

"Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", mai transmite MApN.

Precizăm că în ultimele trei zile au fost doborâte trei drone militare care au pătruns în spațiul aerian al țării noastre. Ultima a fost doborâtă duminică dimineața, atunci când una dintre cele două aeronave F-16 aflate în aer a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la o distanță de 12 km NE de Sulina.

Celelalte două drone au fost neutralizate vineri, 24 iulie și sâmbătă, 25 iulie.

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