Scene de groază la Paris: Un bărbat înarmat cu două cuțite a atacat trei femei. foto- AI

Un bărbat suspectat că a rănit cu cuţitul trei femei luni la Paris, dintre care două grav, a fost "rapid" reţinut după atac, a anunţat ministrul de interne francez Laurent Nunez, citat de AFP.

Atacul s-a produs în jurul orei 09:30 GMT lângă poarta Clichy, în nord-vestul capitalei franceze, a precizat prefectura poliţiei din Paris.

"Trei victime identificate au fost preluate de către echipele de salvare şi au fost transportate la spital", a adăugat prefectura, fără să ofere mai multe detalii despre starea persoanelor rănite.

"Un individ care avea asupra sa două arme albe a fost reţinut rapid", au subliniat autorităţile.

Suspectul, prins de un polițist aflat în timpul liber

Potrivit ministrului de interne, suspectul a "fost reţinut de către un poliţist al prefecturii poliţiei care se afla în afara orelor de serviciu", salutând "curajul" acestuia.

Viaţa niciuneia dintre cele trei femei rănite "nu este în pericol", a anunţat Laurent Nunez la mijlocul zilei, când a comunicat despre incident consiliului de miniştri.

Totuşi, două dintre ele sunt grav rănite: una a fost lovită în zona lombară, cealaltă în abdomen.

Cele trei victime au vârstele de 19, 24 şi respectiv 36 de ani.

Deocamdată, suspectul face "declaraţii incoerente", a indicat Nunez, care a îndemnat "la prudenţă în privinţa mobilului acestui act extrem de violent".