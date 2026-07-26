Imagini de la misiunea Armatei pentru doborârea dronei de duminică / FOTO

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a detectat, duminică dimineață, o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina.

"În urma atacurilor executate duminică, 26 iulie, de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 09.29, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 25 km sud-est de Sulina.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.32 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert.

Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre

Drona a pătruns în spațiul aerian național la ora 10.08, iar cinci minute mai târziu, la ora 10.13, una dintre cele două aeronave F-16 aflate în aer a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la o distanță de 12 km NE de Sulina.

Echipe ale Gărzii de Coastǎ, cu două ambarcațiuni, caută fragmente de dronă și de rachetă interceptoare în zona în care au căzut.

Aceasta a fost cea de-a treia dronă doborâtă de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, în trei zile consecutive.

Tot astăzi a continuat misiunea de căutare a resturilor de dronă și de rachetă interceptoare din misiunea de sâmbătă, 25 iulie, când o dronă a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române la aproximativ 10 kilometri vest - nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită, greu accesibilă.

Până la această oră, echipele de la sol și cele care execută cercetarea din aer nu au identificat elemente, iar căutările vor fi reluate în cursul zilei de luni, 27 iulie.

Referitor la aeronava fără pilot doborâtă vineri, 24 iulie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a concluzionat că este de tip Shahed. Celelalte două cazuri în care au fost doborâte drone, în 25 iulie și 26 iulie, sunt cercetate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța", se arată în comunicatul de la MAPN.