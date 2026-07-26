Papa Leon, nou apel la pace în Orientul Mijlociu

Papa Leon. FOTO: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea lansează un nou apel la pace în Orientul Mijlociu.

Papa Leon al XIV-lea a cerut din nou duminică, după rugăciunea Angelus, negocieri pentru a se obţine pacea în Orientul Apropiat şi Mijlociu, relatează AFP.

"Urmăresc cu îngrijorare persistenţa şi escaladarea violenţei în Ţara Sfântă, ale cărei victime au fost recent şi mulţi civili, în Cisiordania şi Gaza", a spus suveranul pontif.

"Fac un apel urgent pentru revenirea la negocieri pentru o soluţie politică justă, bazată pe demnitatea egală şi drepturile egale ale fiecărei fiinţe umane", a continuat papa american.

"Îmi reiterez, de asemenea, apelul cu privire la situaţia din întreg Orientul Mijlociu, unde intensificarea operaţiunilor militare a reaprins violenţa şi distrugerea, punând în pericol grav viaţa multor civili şi exacerbând penuria de apă potabilă şi de electricitate", a adăugat Leon al XIV-lea.

"Din adâncul inimii mele, îndemn toate părţile implicate să suspende atacurile şi să redeschidă urgent canalele de dialog şi de diplomaţie, pentru a obţine cât mai repede pacea, atât de dorită pentru întreaga regiune", a încheiat papa.