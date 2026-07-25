Mesaj de la Bruxelles după ce România a doborât două drone în 24 de ore. "Securitatea României este securitatea Europei"

Imagine ilustrativă cu interceptarea unei drone kamikaze ruse de tip Shahed. Photo source: ArmyInform

Sâmbătă, 25 iulie, armata română a doborât a doua dronă în decurs de 24 de ore în spaţiul aerian românesc.

Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, a anunţat că "securitatea României este securitatea Europei" şi a felicitat armata română pentru răspuns.

„Pentru a doua oară în 24 de ore, spațiul aerian românesc a fost violat de incursiuni ale unor drone.

Felicit autoritățile române pentru răspunsul lor prompt și eficient.

Suntem în deplină solidaritate cu România și poporul său. Securitatea României este securitatea Europei. Vom continua să consolidăm securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare ale UE, inclusiv de-a lungul frontierei noastre estice.”, a scris Antonio Costa pe X.

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Dronele, doborâte de acelaşi pilot

MApN a anunţat că ambele drone au fost doborâte de un singur pilot, la bordul aceluiaşi avion.

„Piloții noștri au doborât o a două dronă intrată în spațiul aerian românesc!

În această dimineață, la 08:22, același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, ajutat de același coleg, a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României.

Drona a fost doborâtă deasupra unei zone nepopulate din proximitatea frontierei cu Ucraina”, scrie Ministerul Apararii Nationale pe pagina de Facebook