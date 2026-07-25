Fedorov, dorit la Roma după demiterea din funcție. Ministrul italian al Apărării îi face o ofertă neașteptată fostului oficial ucrainean

Mihailo Fedorov

Ministrul apărării din Italia, Guido Crosetto, a declarat că i-a propus lui Mihailo Fedorov, fost ministru al apărării al Ucrainei, un rol de consilier în Italia, după demiterea acestuia din funcție.

Crosetto a povestit că l-a contactat pe Fedorov imediat după plecarea sa din guvernul ucrainean și i-a transmis că îl așteaptă la Roma pentru a colabora.

„L-am sunat a doua zi după demitere şi i-am spus:'Când vrei să vii la Roma şi să lucrezi cu mine în calitate de consilier?'”, a declarat Crosetto pentru cotidianul italian La Repubblica într-un interviu publicat sâmbătă.

Potrivit ministrului italian, Fedorov a primit propunerea cu emoție și a interpretat gestul ca pe un semn de apreciere.

Întrebat cum a reacţionat Fedorov, Crosetto a spus că fostul ministru a fost „mişcat” şi a văzut oferta drept „o demonstraţie de stimă şi prietenie”.

Guido Crosetto a apreciat contribuția lui Mihailo Fedorov la transformarea modului în care Ucraina folosește tehnologia în război.

Ministrul italian a spus că fostul oficial ucrainean a avut un rol important în dezvoltarea capacităților militare bazate pe inovație și drone.

Crosetto l-a descris pe Fedorov drept „una dintre acele persoane care au rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă”.

Potrivit acestuia, Fedorov a ajutat Ucraina să reziste în fața invaziei ruse și apoi să își consolideze poziția prin schimbarea tacticilor militare cu ajutorul noilor tehnologii.

CITEȘTE ȘI: Ucraina: Ministrul apărării, Mihailo Fedorov, și-a anunță demisia

Demiterea lui Mihailo Fedorov provoacă nemulțumiri în Ucraina

Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, este considerat unul dintre principalii promotori ai reformelor tehnologice din sectorul apărării ucrainene. Susținătorii săi afirmă că acesta a contribuit la dezvoltarea programului de drone al Ucrainei și la introducerea unor metode moderne în armată.

Fedorov a fost demis din funcția de ministru al apărării în această lună, iar decizia a generat proteste neobișnuite pentru perioada de război.

Președintele Volodimir Zelenski i-a propus alte poziții în administrație, însă Fedorov a transmis că nu va accepta o altă funcție guvernamentală în afara celei pe care a ocupat-o anterior.

Nemulțumirea publică a crescut în capitala Ucrainei, unde manifestanții au cerut reinstalarea lui Fedorov ca ministru al apărării. Protestatarii au susținut că schimbarea conducerii ministerului a fost explicată insuficient și a generat o criză politică.

Mii de ucraineni au ieșit săptămâna trecută în stradă pentru a cere revenirea lui Fedorov și demiterea comandantului-șef de atunci, Oleksandr Sîrski.

Unii protestatari l-au acuzat pe Sîrski că nu acordă suficientă atenție pierderilor din rândul militarilor și că întârzie modernizarea armatei.

După ce Zelenski l-a înlocuit pe Sîrski cu comandantul Mihailo Drapatîi, sute de oameni au revenit în fața palatului prezidențial.

„Am stat, stăm şi vom sta” aici, scandau ei.

Organizatorul protestului, Dmitro Koziatînski, veteran de război, a declarat pentru Reuters că oamenii sunt pregătiți să continue manifestațiile atât timp cât va fi necesar.

Fedorov refuză funcțiile oferite de Zelenski

Volodimir Zelenski a explicat anterior că demiterea lui Fedorov a avut legătură cu un conflict imposibil de rezolvat cu Oleksandr Sîrski. Președintele ucrainean i-a oferit mai multe variante de continuare a activității, inclusiv funcția de viceprim-ministru pentru inovare în domeniul apărării.

Fedorov a refuzat, argumentând că aceste poziții nu îi oferă autoritatea necesară pentru a continua reformele.

„Nu avem nevoie de Fedorov doar ca figură simbolică. Avem nevoie de Fedorov ca tânăr reformator. Şi, din păcate, funcţiile oferite de preşedinte nu conferă suficientă influenţă şi nu pun la dispoziţie instrumentele necesare pentru a continua reforma”, a adăugat Koziatînski.

Susținătorii lui Fedorov cer continuarea reformelor

În timpul protestelor, participanții au afișat mesaje prin care au cerut revenirea fostului ministru.

Pe pancarte se putea citi „Aduceţi-l înapoi pe Fedorov!”, „Sunt aici pentru cei care sunt acolo pentru mine!”, referire la militarii de pe linia frontului, „Fedorov, ministru al apărării!”.

Un alt mesaj transmis în limba engleză spunea: „Lăsaţi-l pe manager să-şi facă treaba!”.

Fedorov este apreciat de susținători pentru reformele tehnologice introduse în armată, pentru măsurile împotriva corupției din domeniul apărării și pentru contribuția sa la unele succese militare recente ale Ucrainei.

Ucraina caută un nou ministru al apărării

Demiterea lui Fedorov a avut loc într-un moment dificil pentru Ucraina, când trupele Kievului încearcă să recâștige inițiativa pe front și desfășoară atacuri asupra unor obiective militare și energetice din Rusia.

În același timp, Ucraina continuă să fie ținta atacurilor aeriene ruse și a ofensivelor desfășurate pe linia frontului.

„Nu speranţa oamenilor a fost furată, ci rezultatul”, spune o manifestantă, Anna, despre demiterea lui Fedorov.

Pe fondul criticilor publice, Volodimir Zelenski nu a trimis încă parlamentului o propunere pentru numirea unui nou ministru al apărării.

Fedorov a condus ministerul aproximativ șase luni.

Ievheni Hmara, fost șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a fost numit ministru interimar al apărării.

„Nu avem la dispoziţie încă şase luni pentru a forma o nouă echipă, care să implementeze noi reforme sau pentru ca noul ministru să se pună la curent cu problemele vechi”, mai spune Anna, deşi îl descrie pe Hmara ca pe un funcţionar eficient, notează Agerpres.