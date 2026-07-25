Zelenski avertizează: Rusia pregătește un atac „masiv” în următoarele 48 de ore

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a avertizat că Rusia pregătește un nou atac „masiv” asupra Ucrainei. Într-o postare pe platforma X, liderul ucrainean a spus că informațiile serviciilor de informații indică faptul că Moscova a „pregătit rachete” pentru un atac care ar putea avea loc „în următoarele 48 de ore”.

„Vă rog să aveți grijă de voi și să acordați atenție alertelor de raid aerian”, a scris el.

Declarația vine după ce autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile cu rachete rusești asupra regiunii Kiev, produse vineri, au ucis cel puțin 10 persoane și au rănit aproximativ 100 de oameni, notează Euronews. Potrivit informațiilor disponibile, atacurile au lovit o expoziție de armament unde erau prezenți reprezentanți ai industriei de apărare din Ucraina. Alte cinci persoane au fost ucise în urma unor bombardamente cu bombe aeriene ghidate în Sloviansk, potrivit lui Zelenski.

Ministrul de externe al Letoniei a confirmat că consulatul leton din Sloviansk a fost avariat în urma atacurilor. După aceste informații, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a declarat că atacul asupra consulatului „subliniază lipsa totală de respect a Moscovei față de dreptul internațional”.

„Letonia are întregul nostru sprijin”, a adăugat aceasta.

Zelenski se va întâlni cu Trump

Zelenski urmează să se întâlnească săptămâna viitoare, la Washington, cu președintele american Donald Trump, în timp ce Statele Unite și Ucraina continuă discuțiile privind propunerile de pace pentru încheierea războiului, început după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Zelenski a declarat miercuri că a discutat cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele lui Trump, despre eforturile de a pune capăt conflictului.

„O discuție bună și importantă despre cum să impulsionăm diplomația și să apropiem pacea”, a spus el.

La începutul acestei săptămâni, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, în marja summitului miniștrilor de externe ai ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est), desfășurat în Filipine. Potrivit Kremlinului, Lavrov a folosit întâlnirea pentru a avertiza Washingtonul împotriva continuării vânzărilor de arme către Kiev.

„Lavrov și-a informat omologul american cu privire la situația reală de pe linia frontului și a subliniat că ar fi inacceptabilă continuarea înarmării regimului de la Kiev”, se arată într-un comunicat al Ministerului rus de Externe.

Vorbind cu jurnaliștii după întâlnire, Rubio a declarat că cei doi au avut o discuție „bună” și „sinceră”, dar a refuzat să ofere mai multe detalii.

Întrebat în mod specific despre declarația Kremlinului, Rubio a spus: „Vindem arme prin PURL, care este o inițiativă pe care o avem prin NATO și aceasta este activitatea în care suntem implicați. Nu a existat nicio schimbare a politicii noastre în această privință”.

„Vrem un acord de pace. Vrem ca războiul să se încheie”, a adăugat el.