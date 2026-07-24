Donald Trump introduce noi tarife vamale pentru 60 de țări

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Statele Unite au aplicat, începând de vineri, noi tarife vamale pentru aproximativ 60 de țări, după expirarea măsurilor temporare introduse de președintele Donald Trump în luna februarie.

Noile taxe au intrat în vigoare la ora 00:01 și prevăd aplicarea unor tarife de 10% sau 12,5% pentru mai multe categorii de produse importate în SUA.

Produsele aflate deja în tranzit către Statele Unite nu vor fi supuse noilor taxe, dacă ajung pe teritoriul american înainte de 28 iulie, ora 00:01.

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Reacții dure din partea unor aliați ai Statelor Unite

Cu puțin timp înainte ca noile tarife să intre în vigoare, Australia, Japonia și Noua Zeelandă au criticat măsura adoptată de administrația americană.

Guvernul de la Canberra a catalogat decizia drept „nejustificată”, autoritățile din Wellington au descris-o ca fiind „extrem de dezamăgitoare”, iar oficialii japonezi au transmis că o „regretă”.

De ce au fost introduse noile taxe

Noile tarife înlocuiesc taxele de 10% impuse în februarie, care au avut o valabilitate de 150 de zile. Aceste măsuri au fost adoptate după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o mare parte dintre tarifele introduse de Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă.

Actualele taxe sunt rezultatul unei investigații demarate la jumătatea lunii martie de reprezentantul pentru Comerț al Statelor Unite, Jamieson Greer. Ancheta a urmărit să stabilească dacă partenerii comerciali ai SUA au eliminat din lanțurile de aprovizionare produsele fabricate prin muncă forțată.

„Căutăm să punem capăt comerţului cu aceste tipuri de produse”, a explicat Jamieson Greer la CNN.

„Dacă permiteţi importul de bunuri produse cu muncă forţată, se creează o concurenţă neloială împotriva propriilor produse. Vrem ca toate ţările să aibă acelaşi tip de protecţie”, a adăugat oficialul american.

Ce țări sunt afectate

Statele Unite vor aplica un tarif de 10% pentru produse provenite din țările despre care consideră că nu au o legislație suficient de strictă în privința combaterii muncii forțate.

Printre statele vizate se numără țările Uniunii Europene, Marea Britanie, Mexic și Canada, parteneri comerciali importanți ai Statelor Unite.

Alte aproximativ 40 de state vor fi supuse unui tarif de 12,5%. Pe această listă se află China, Japonia, Elveția și Coreea de Sud.

Ce produse sunt exceptate

Noile măsuri nu se aplică energiei și materiilor prime care nu sunt produse pe teritoriul Statelor Unite.

Greta Peisch, avocat specializat în comerț internațional, consideră că administrația americană urmărește să își consolideze poziția în negocierile comerciale.

Potrivit acesteia, obiectivul este „de a menţine controlul şi presiunea asupra ţărilor pentru a continua implementarea acordurilor comerciale existente şi, eventual, pentru a negocia altele noi în viitor”.

„Există această temă fundamentală, chiar dacă tarifele variază semnificativ, iar justificările lor se schimbă între timp”, a adăugat Greta Peisch, conform Agerpres.