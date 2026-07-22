Premieră pentru un F-16 ucrainean, în lupta cu avioanele rusești

Avioane de luptă F-16. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Pentru prima dată de la intrarea în serviciu a F-16-urilor ucrainene, un astfel de avion ar fi doborât un aparat de vânătoare rusesc, potrivit șefului Statului Major Interarme al SUA.

Un avion de vânătoare F-16 al Ucrainei a obținut prima sa victorie într-un duel aerian împotriva unui aparat rusesc, a anunțat șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, în cadrul unei audieri în Senatul american.

Aceste reprezintă un moment simbolic pentru aviația ucraineană, ale cărei F-16 au fost folosite până acum în principal pentru interceptarea rachetelor și dronelor sau pentru lovituri asupra țintelor terestre, scrie Le Figaro.

„Recent, am avut prima luptă aeriană câștigată, în care un F-16 ucrainean a doborât un avion de vânătoare rusesc”, a declarat Dan Caine. Generalul american nu a precizat însă ce tip de avion rusesc a fost doborât și nici locul sau circumstanțele exacte ale confruntării.

Mai mulți analiști consideră că declarația face referire la un incident petrecut pe 8 iulie, când Ucraina a anunțat că a distrus un Su-35, unul dintre cele mai moderne avioane de luptă din dotarea Rusiei. Și canale rusești de Telegram apropiate Kremlinului au relatat pierderea unui Su-35, susținând că pilotul s-a catapultat și a supraviețuit, potrivit publicației de specialitate Militaryniy.

Ucraina nu a confirmat oficial declarațiile lui Caine

Autoritățile ucrainene nu au confirmat oficial că Su-35 a fost doborât de un F-16. Pentru Dan Caine, această victorie demonstrează progresele făcute de apărarea aeriană a Ucrainei.

„Cred că abilitatea lor de a construi o apărare pe mai multe niveluri s-a îmbunătățit considerabil în ultimii ani, datorită ajutorului și sprijinului oferit de numeroși parteneri”, a declarat generalul american.

F-16, livrate Ucrainei în 2024

Primele avioane F-16 au fost livrate Ucrainei începând din vara anului 2024 de către mai multe state europene, printre care Belgia, Danemarca, Olanda și Norvegia.

Aceste aparate înlocuiesc treptat vechile MiG-29 și Su-27 de concepție sovietică. Până în prezent, F-16-urile ucrainene au fost utilizate în principal pentru apărarea împotriva dronelor și rachetelor rusești, precum și pentru atacuri asupra unor obiective terestre aflate la distanță.

Citește și: Zborurile cu destinația Zakynthos, deviate în Corfu, Salonic și Atena, după ce un F-16 a luat foc VIDEO