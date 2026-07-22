Unde mai ținem banii? În bancă sau „la saltea”? Răspunsul BNR după avertismentul european

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Ce facem cu banii? Îi mai ținem în bănci?

Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) a atras atenția asupra riscurilor cibernetice sistemice generate de modelele de IA de frontieră (frontier AI). Aceste modele reprezintă o schimbare de paradigmă: pot face atacurile cibernetice mult mai rapide, mai inteligente, mai sofisticate și mai extinse la scară largă, exploatând vulnerabilități comune din sistemele IT ale băncilor. CERS semnalează că IA face atacurile cibernetice mult mai periculoase pentru stabilitatea întregului sistemul bancar.

În acest context, europarlamentarul Gheorghe Piperea a zis că păstrarea unor lichidități cash este o măsură logică și prudentă de protecție individuală: Numerarul fizic este offline — nu depinde de internet, servere, electricitate sau sisteme bancare electronice. În cazul unei perturbări cibernetice (chiar temporare), îți permite să faci plăți imediate pentru nevoi esențiale. Este o formă simplă de diversificare a riscului („nu-ți ține toți banii doar la bancă sau doar în formă digitală”).

Ce facem? Ne ținem banii „la saltea” pentru că există unele probleme în ceea ce privește securitatea conturilor bancare? Ar trebui românii să fie îngrijorați? Ce se poate întâmpla cu banii noștri?

La aceste întrebări a răspuns Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României.

„Este vorba despre un avertisment lansat de Comitetul European de Risc Sistemic privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele bancare. Mesajul a fost unul de prudență în utilizarea acestor instrumente, deoarece, la un moment dat, am putea avea un atac cibernetic care ar putea pune sub semnul întrebării funcționarea sistemelor informatice din sectorul bancar.

Nu este însă un îndemn ca oamenii să-și retragă banii din bănci. Este, mai degrabă, un avertisment adresat sistemului financiar, pentru ca acesta să fie atent la modul în care utilizează tehnologiile digitale și inteligența artificială. Asta nu înseamnă că subiectul nu ne preocupă. Noi am făcut analize de risc cibernetic la nivelul sistemului bancar și, în acest moment, sistemul bancar nu prezintă riscuri din acest punct de vedere.

Sigur, este bine ca fiecare să aibă și o rezervă de numerar în casă pentru situații excepționale. Este de bun simț și eficient. Am văzut ce se poate întâmpla în cazul unor pene de curent. De exemplu, în Spania, anul trecut, au existat probleme care inițial au fost puse pe seama unui posibil atac cibernetic, dar s-a dovedit că a fost vorba despre o pană de curent. În astfel de situații este util să ai o rezervă de bani cash până când lucrurile revin la normal. Nu vreau să spun că nu există riscuri cibernetice. Ele sunt în creștere și, din păcate, ne vom confrunta cu ele. Dar nici nu trebuie să ajungem în situația în care să credem că băncile au probleme grave sau că vor intra într-o situație dificilă. În acest moment nu suntem acolo. Tocmai de aceea sunt emise astfel de avertismente: pentru ca instituțiile să reacționeze din timp, nu să aștepte până când apar probleme reale”, a zis Dan Suciu la Realitatea Plus.

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