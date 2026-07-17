Compania farmaceutică Eli Lilly achiziționează AtaiBeckley, pentru 3,8 miliarde de dolari. Miza-noile terapii anti-depresie 

Cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente necesităp investiții de miliarde. Fotografie cu caracter ilustrativ. Autor: Mikhail Nilov, Pexels

Compania farmaceutică Eli Lilly va achziționa AtaiBeckley Inc, o companie biofarmaceutică al cărei portofoliu include terapii inovatoare aflate în diferite faze de studii clinice pentru tratamentul afecțiunilor de sănătate mintală, valoarea tranzacției putând ajunge până la 3,8 miliarde de dolari.

Finanțarea achiziției nu ar fi o problemă pentru Eli Lilly, care a înregistrat o creștere spectaculoasă a veniturilor și profiturilor, datorită celor două produse blockbuster Zepboud și Mounjaro, pentru terapia diabetului și a obezității. Doar cele două medicamente au adus Lilly 12,8 miliarde de dolari, în primul trimestru al acestui an.

Tranzacția ar urma să se finalizeze în trimestrul al treilea, sub rezerva aprobării de către acționarii AtaiBeckley și a îndeplinirii celorlalte condiții uzuale de închidere, inclusiv obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare.

Portofoliul Eli Lilly este focalizat pe tratarea diabetului, afecțiunilor oncologice și imunologice. Prin achiziția AtaiBeckley, gigantul american cu sediul în Indianappolis își concentrează din nou atenția pe terapia afecțiunilor de sănătate mintală. Eli Lilly a lansat, în anii 80 și 90, Prozac și Zyprexa.

AtaiBeckley dezvoltă un portofoliu de terapii inovatoare cu acțiune rapidă, care include mai multe programe aflate în stadiu clinic, precum și o platformă de cercetare pentru compuși de nouă generație. Principalul candidat terapeutic, BPL-003 este un spray administrat intranazal, destinat vindecării depresiei rezistente la tratament.

„Depresia rezistentă la tratament persistă chiar și după ce mai multe opțiuni terapeutice au eșuat. Milioane de oameni continuă să caute o soluție și au nevoie urgentă de un tratament eficient”, a declarat Carole Ho, vicepreședinte executiv și președinte al diviziei Lilly Neuroscience. „Terapiile experimentale dezvoltate de AtaiBeckley ne oferă o oportunitate reală de a schimba această situație”.

„Încă de la înființarea sa, misiunea Atai a fost aceea de a dezvolta tratamente inovatoare pentru afecțiunile de sănătate mintală, pentru pacienții care au cea mai mare nevoie de ele. Integrarea cu Lilly oferă acestui portofoliu de programe, și pacienților care îl așteaptă, avantajul resurselor și al capacității de care dispune această companie pentru a amplifica dezvoltarea terapiilor mult mai rapid decât am fi putut-o face singuri. Sunt încrezător că această tranzacție va fi de bun augur, atât pentru pacienți, cât și pentru acționari”, a declarat Christian Angermayer, fondator, principal acționar și președinte al consiliului de administrație al AtaiBeckley.