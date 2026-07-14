Agenţia de rating Fitch îşi anunţă decizia pentru România pe 31 iulie. Junk sau nu?

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Ministerul Finanţelor anunţă că agenţia de rating Fitch va publica raportul despre România pe 31 iulie.

Decizia agenţiei de evaluare financiară Fitch Ratings privind ratingul de credit suveran al României şi perspectiva de ţară va fi publicată oficial în data de 31 iulie 2026, a anunţat Ministerul Finanţelor.

Reprezentanţii instituţiei au participat marţi la discuţiile tehnice cu specialiştii agenţiei, desfăşurate în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României.

Potrivit unui comunicat al MF, întâlnirea face parte din seria consultărilor desfăşurate de agenţie cu principalele instituţii economice ale statului român şi a avut ca obiectiv prezentarea evoluţiilor economice recente, a strategiei de consolidare fiscală şi a perspectivelor economice pentru perioada următoare.

Ce au prezentat cei de la Ministerul Finanţelor

În cadrul discuţiilor, oficialii Ministerului Finanţelor au prezentat o analiză detaliată a evoluţiilor macroeconomice din prima jumătate a anului 2026, perspectivele pentru anul 2027, politica fiscală, execuţia bugetară pe primele cinci luni ale anului 2026, managementul datoriei publice şi stadiul absorbţiei fondurilor europene.

"România îşi menţine angajamentul ferm pentru consolidarea fiscală şi stabilitatea macroeconomică, continuând implementarea consecventă a măsurilor de ajustare şi a reformelor convenite cu Comisia Europeană. Menţinerea ratingului de ţară este obligatorie pentru stabilitatea financiară a României în această perioadă. Ratingul nu este doar un indicator tehnic: el influenţează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie şi capacitatea statului de a finanţa investiţiile şi serviciile publice. De aceea, dialogul cu agenţiile de rating trebuie susţinut prin date credibile, reforme implementate şi o direcţie fiscal-bugetară predictibilă", a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor, în comunicat.

Reprezentanţii din Finanţe au evidenţiat că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul 2025 produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare.

Pe partea de cheltuieli, execuţia bugetară pentru primele cinci luni ale anului 2026 confirmă că măsurile de limitare a cheltuielilor funcţionează conform planificării. Nivelul mai scăzut al cheltuielilor cu salariile din sectorul public şi asistenţa socială reflectă implementarea riguroasă a strategiei de consolidare fiscală, subliniază sursa citată.

Totodată, delegaţia Ministerului Finanţelor a subliniat importanţa menţinerii unui ritm alert al investiţiilor finanţate din fonduri europene, ca pilon principal de susţinere a activităţii economice şi de compensare a efectelor de ajustare pe termen scurt.

"Corelat cu acest aspect, fondurile europene reprezintă un motor esenţial pentru economie în această perioadă. În primele cinci luni ale anului, aproximativ 71% din totalul investiţiilor publice au fost asigurate direct din fonduri europene şi din resursele aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Reprezentanţii ministerului au dat asigurări că sunt continuate eforturile susţinute pentru finalizarea reformelor şi investiţiilor asumate prin PNRR, precum şi pentru accelerarea absorbţiei din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 şi operaţionalizarea programului SAFE. În ceea ce priveşte managementul datoriei publice, reprezentanţii Ministerului Finanţelor au arătat că planul de finanţare pentru anul 2026 se derulează conform calendarului stabilit. Partea română a reafirmat că prioritatea pe termen mediu rămâne îmbunătăţirea sustenabilităţii finanţelor publice, creşterea veniturilor colectate şi accelerarea proiectelor de infrastructură care stimulează competitivitatea economică a României", se mai arată în documentul citat.

Toate cele trei mari agenţii de rating (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).