Cătălin Radu, noul președinte al LAWG. Andreea Mocofan și Radu Rășinar, în Consiliul Director

Cătălin Radu, general manager Bristol Myers Squibb România, este noul președinte al Local American Working Group (LAWG). Cele 11 companii membre ale asociației au ales noul consiliu director, din care mai fac parte Andreea Mocofan, country manager Johnson &Johnson și Radu Rășinar, country president Astra Zeneca România.

Membrii asociației le-au mulțumit lui Frank Loeffler – General Manager, Roche România și Oussama Jabri – Central Europe Cluster Head & Managing Director, Merck Romania, cu ocazia încheierii mandatelor la conducerea asociației, apreciind contribuția lor importantă la consolidarea organizației și la dezvoltarea Hubului de Inovație în Sănătate.

Hubul de Inovație în Sănătate este unul dintre proiectele de impact în care LAWG are rolul de Membru Fondator, alături de Ministerul Sănătății și Alianța Universitară G6-UMF, reprezentând 6 Universități de Medicină și Farmacie din România.

România, potențial real în cercetarea clinică

„Preluarea mandatului de Președinte al LAWG reprezintă pentru mine o responsabilitate pe care mi-o asum cu încredere și entuziasm. România are un potențial real în ceea ce privește cercetarea clinică, digitalizarea în sănătate și accesul la inovație medicală, iar misiunea noastră este să transformăm acest potențial în rezultate concrete pentru pacienți și pentru sistem. Avem o direcție strategică precisă și parteneriate solide, care ne vor permite să continuăm să susținem politici publice ambițioase și să contribuim la un sistem medical mai competitiv și mai bine pregătit pentru viitor”, a declarat Cătălin Radu, Președinte LAWG, la preluarea mandatului de președinte al LAWG.

„Sănătatea este o investiție și nu un cost. Pacienții români trebuie să fie în centrul tuturor deciziilor pe care le luăm ca industrie și ca sistem de sănătate. Din poziția de Vicepreședinte al LAWG, îmi propun să contribui la consolidarea dialogului dintre toți partenerii, astfel încât inovația medicală, cercetarea clinică, prevenția și transformarea digitală să devină motoare reale de progres pentru sănătatea din România. Prin colaborare și viziune pe termen lung, putem crea condițiile necesare pentru ca mai mulți pacienți români să beneficieze de tratamente inovatoare și de o îngrijire medicală de calitate”, a menționat Andreea Mocofan, Vicepreședinte LAWG și Country Director, Johnson & Johnson România.

Hubul de inovație în Sănătate, rezultate concrete pentru pacienți

„Sunt onorat să preiau un nou mandat în Consiliul Director al LAWG, care îmi oferă oportunitatea de a continua, alături de colegii din companiile membre, dezvoltarea viziunii asociației și consolidarea Hubului de Inovație în Sănătate. Trăim vremuri complexe, iar sistemele de sănătate se confruntă cu provocări majore, resimțite din plin și în România: îmbătrânirea populației, creșterea poverii bolilor cronice netransmisibile și nevoia de a accelera digitalizarea. În același timp, ritmul accelerat al inovației medicale ne oferă oportunitatea de a transforma modul în care prevenim, diagnosticăm și tratăm bolile. De aceea, credem că parteneriatul, dialogul și inovația sunt elementele care pot genera schimbarea de mentalitate și de practică medicală de care sistemul are nevoie, de la un model centrat pe tratarea bolii la unul centrat pe prevenție și pe oameni. Aceste principii se regăsesc în Hubul de Inovație în Sănătate, o construcție care generează rezultate concrete pentru sistemul de sănătate și pentru pacienți. Mulțumesc Ministerului Sănătății și celor șase Universități de Medicină și Farmacie reunite în Alianța G6-UMF pentru implicarea constantă și parteneriatul construit în jurul acestei inițiative. Sunt convins că doar prin dialog, colaborare și încredere putem accelera transformarea sistemului de sănătate în beneficiul pacienților”, a spus Radu Rășinar, Secretarul General LAWG.

LAWG reunește companiile farmaceutice lidere la nivel mondial în domeniul cercetării și biotehnologiei, preponderent americane sau cu investiții majore în Statele Unite ale Americii, care își dedică activitatea dezvoltării medicamentelor inovatoare: Abbvie, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Roche și UCB.







