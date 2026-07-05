"Cu cât stă mai mult Guvernul interimar, cu atât cresc pagubele". Avertisment privind economia României

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Avertisment privind efectele interimatului de la Palatul Victoria şi ale incertitudinii politice asupra economiei României.

Analistul economic Adrian Negrescu a atras atenţia, într-o intervenţie la România TV, asupra situaţiei economice a României, în actualul context în care avem la Palatul Victoria un guvern interimar cu puteri limitate, vorbind şi despre cifele comunicate de către Florin Jianu, preşedintele IMM România, cel care a declarat că "totalul estimat al pierderilor pentru România din cauza crizei politice este de 63,8 milioane euro/zi".

"Această lipsă de decizie a politicienilor în ceea ce priveşte parcursul economic al României se reflectă, din păcate, în această situaţie. De ce? Pentru că investitorii îşi ţin banii, nu mai deschid linii de finanţare, nu mai creează locuri de muncă, nu mai fac investiţii. Oamenii stau în casă şi nu mai fac consum, le e teamă să-şi cumpere lucruri pentru că nu ştiu ce se va întâmpla, iar din această perspectivă, toată lumea stă şi aşteaptă.

Între timp Banca Naţională cheltuie echivalentul a 1 miliard de euro în medie lunar pentru a apăra cursul leului. Deci pe lângă pagbele estimate de IMM România mai sunt şi aceste pagube din susţinerea cursului volatil.

Deci cu cât stă mai mult acest guvern interimar în funcţie fără să avem unul stabil care să decidă lucruri legate de reformele din România, cu atât pagubele se vor aduna. Şi atenţie, pe lângă ceea ce am văzut în spaţiul public, mai sunt două elemente extrem de importante: nivelul investiţiilor străine directe a scăzut cu 30%, iar în primele patru luni din 2026 deja sunt peste 500 milioane de euro care au dispărut, s-au evaporat din finanţarea acestei ţări", atrage atenţia Negrescu.