Nicușor Dan avertizează: Degradarea României la junk, „catastrofală”. Ce a vorbit cu liderii partidelor

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan avertizează că o eventuală retrogradare a României la categoria „junk” ar avea efecte „catastrofale” pentru economie.

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că a discutat cu liderii partidelor politice privind procesul de evaluare a ratingului de țară al României, spunând că le-a cerut acestora să stea la dispoziția evaluatorilor în această perioadă.

Nicușor Dan: Degradarea în junk ar fi catastrofală pentru noi

Dacă România va fi, însă, retrogradată la „junk”, Nicușor Dan a admis că „degradarea ar fi catastrofală pentru noi”. Totuși, speră ca acest lucru să nu se întâmple: „Eu sunt optimist că o să evităm”.

„O să vină formatele de evaluare în luna iulie - început de august. În octombrie, va veni cea de-a treia. În măsura în care este util, o să mă implic personal, i-am rugat deja pe liderii partidelor - care sunt în tensiune în momentul acesta - să fie la dispoziția evaluatorilor, pentru a le spune ce am spus și eu: că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă și care au un impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. (...) Dacă vreunul dintre aceste rapoarte este negativ, o să ne pară rău de momentele de acum”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, acesta a spus că nu dorește să ia în calcul organizarea alegerilor anticipate, în contextul în care partidele politice nu ajung la un consens privind formarea unui nou guvern: „Am da o imagine de instabilitate de luni de zile în România”, a mai spus el.

„Sunt optimist că o vom scoate la capăt”, a conchis șeful statului.

Nicușor Dan a participat astăzi la un dejun de lucru, la București, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România.

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