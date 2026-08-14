Petre Roman, despre creșterea taxelor și PNRR: „S-a făcut brutal! Am auzit ceva ce m-a uluit” / video

Petre Roman / foto: Agerpres

Fostul premier Petre Roman critică dur majorarea TVA și a taxelor, despre care spune că a fost făcută „brutal”, fără consultarea specialiștilor. În același timp, el afirmă că a fost „uluit” de informația potrivit căreia PNRR ar fi fost negociat și asumat de un singur om.

Creșterea taxelor, inclusiv a TVA, după venirea Guvernului Bolojan la putere, în urmă cu mai bine de un an, a determinat o nemulțumire din ce în ce mai mare în rândul românilor, dar și în rândul mediului de afaceri, care se descurcă din ce în ce mai greu pe măsură ce puterea de cumpărare scade. Într-un interviu la DC News, fostul premier al României, Petre Roman, a precizat că felul în care s-a procedat „a fost brutal“ și nu au fost consultați specialiștii în domeniu.

„S-a greșit cu creșterea taxelor, cu creșterea TVA?“, a întrebat jurnalistul Bogdan Bolojan, care a adăugat: „Astăzi, dacă mergem la mare sau la munte, se vede că turismul suferă“.

„Felul în care s-a făcut a fost brutal și s-a mers pe premisa că «Așa trebuie!». Nu e așa! Lucrurile acestea se pot face tot pe baza unei evaluări serioase, cu specialiști în finanțe care știu. Bineînțeles că anumite lucruri trebuiau calibrate, inclusiv taxele, dar creșterea TVA mi se pare că nu a fost o idee bună“, a punctat fostul premier al României.

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Foto: Agerpres

Petre Roman, „uluit“ că PNRR-ul a fost negociat și asumat de un singur om, Cristian Ghinea

De asemenea, Petre Roman a comentat și informația potrivit căreia un singur om, în speță Cristian Ghinea, fost ministru al investițiilor și proiectelor europene în Guvernul Cîțu, a negociat și asumat Planul Național de Redresare și Reziliență, fără a se consulta cu nimeni altcineva.

„Am auzit ceva care pe mine m-a uluit, că PNRR-ul a fost negociat de o singură persoană fără să știe nimeni. Eu nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Cum a fost posibil așa ceva?“, a mai zis Petre Roman.

„Într-o asemenea negociere sunt foarte multe elemente de care să ții seama, dar dacă tu nu îți servești țara, ci servești interese din afara țării, sigur că rezultatul devine foarte periculos și România își pierde autonomia. Trăim un moment foarte delicat“, a conchis Petre Roman.

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PNRR România: Câți bani a primit România, ce reforme sunt obligatorii și ce se întâmplă până în 2026

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este instrumentul financiar prin care România trebuia să beneficieze de aproximativ 28,5 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Banii au fost împărțiți în 13,6 miliarde euro granturi nerambursabile și 14,9 miliarde euro împrumuturi preferențiale.

Spre deosebire de fondurile europene structurale clasice, PNRR funcționează pe principiul strict al „banilor contra reforme”.

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În țara noastră, cea mai mare parte a resurselor a fost direcționată către transportul sustenabil, sănătate, educație și digitalizarea sectorului public. Proiectele și jaloanele stabilite prin PNRR au ca termen limită legal de finalizare și implementare luna august 2026, iar orice întârziere în implementarea reformelor atrage după sine pierderea definitivă a fondurilor neutilizate.

PNRR-ul a fost negociat de Cristian Ghinea în 2021, în calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (USR), iar o parte a forțelor politice, PSD, PNL și AUR, a acuzat încă de la acea vreme că negocierile s-au făcut fără transparență largă și că unele jaloane blochează cheltuielile statului.