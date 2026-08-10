Ștefan-Radu Oprea, întrebare de baraj pentru Oana Gheorghiu

Radu Oprea. Audierea în comisiile de specialitate a miniștrilor desemnați pentru a face parte din guvernul condus de Adrian Veștea, la Palatul Parlamentului din București, 22 iunie 2026. Inquam Photos / George Călin

Ștefan-Radu Oprea, fost secretar general al Guvernului României, ridică semne de întrebare cu privire la activitatea Oanei Gheorghiu în Executiv. Oprea arată că, de aproape un an de când e vicepremier, Oana...

Ștefan-Radu Oprea, fost secretar general al Guvernului României, ridică semne de întrebare cu privire la activitatea Oanei Gheorghiu în Executiv. Oprea arată că, de aproape un an de când e vicepremier, Oana Gheorghiu a livrat „mult zgomot“, însă zero rezultate.

„Oana Gheorghiu: mult zgomot, ce rezultate?

De la instalare, vicepremierul Oana Gheorghiu s-a remarcat prin comunicare agresivă și acuzații la adresa PSD, însă bilanțul concret ridică serioase semne de întrebare“, a scris Ștefan-Radu Oprea pe Facebook.

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Reprezentantul Partidului Social Democrat (PSD) remarcă mai multe scandaluri din activitatea vicepremierului, inclusiv pierderea a aproape 200 de milioane de euro din PNRR și listarea la bursă a companiilor de stat.

Cu ce s-a remarcat dna Gheorghiu:

PNRR - pierdere de 198 milioane euro. Comitetul interministerial creat și condus de dumneaei a dublat și diluat rolul AMEPIP tocmai pe jalonul guvernanței corporative a companiilor de stat. Rezultatul: din cei 330 mil. € suspendați pe Cererea de plată 3, România a recuperat doar 132 mil. €, pierzând definitiv 198 mil. €; Scandalul Schwarz. Documente și mărturii (inclusiv plângerea fostului șef ADR, Dragoș Vlad, la DNA) arată presiuni asupra unor instituții publice (ADR, STS) pentru a favoriza grupul german Schwarz, cu legături directe către Kaufland, donator al Dăruiește Viață. Instituțiile care s-au opus au avut conduceri schimbate; ABB și listarea companiilor de stat. În loc să finalizeze restructurările asumate prin PNRR, propune un mecanism de vânzare accelerată (Accelerated Book Building), prezentat drept „plasă de siguranță", dar contestat ca lipsă de transparență și selectarea pe mono-sprânceană a unor parteneri care pot cumăra acțiuni cu discount; Consilieri numiți, rezultate absente. Sunt numeroase numiri de consilieri onorifici și de stat la cabinetul vicepremierului demis-interimar, Oana Gheorghiu, dar niciun rezultat măsurabil predat: fonduri europene pierdute, instituții slăbite, un dosar penal deschis“, scrie reprezentantul PSD.

În final, Ștefan-Radu Oprea cere lămururi clare în privința activității pe care Oana Gheorghiu a desfășurat-o.

„Întrebarea rămâne simplă: dincolo de comunicare, ce a livrat efectiv vicepremierul Oana Gheorghiu?“, conchide Ștefan Radu Oprea.

Oana Gheorghiu le-a cerut românilor să facă economie

Reamintim că, săptămâna trecută, vicepremierul demis Oana Gheorghiu a făcut un apel către români să amâne spălarea hainelor pentru a diminua presiunea de pe sistemul energetic național, în condițiile în care România are dificultăți în aprovizionare cu energie după scăderea debitului Dunării și închiderii Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

„Dacă fiecare dintre noi amână pentru câteva ore pornirea mașinii de spălat, a uscătorului sau a altor consumatori mari de energie, diferența va fi semnificativă. Știu că sunt unii oameni, pe bună dreptate, foarte supărați (...)“, a spus, printre altele, Oana Gheorghiu.