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Ilie Bolojan, gafă în direct despre „omul harnic“ / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 06 Aug 2026
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ilie bolojan pnl premier
Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Aflat la Palatul Victoria pentru o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan s-a încurcat în proverbe românești în timp ce explica soluțiile pentru creșterea debitului Dunării.

În timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o joi la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a vrut să dea exemplul unui proverb românesc privind intervențiile pentru creșterea debitului Dunării, însă a încurcat ordinea cuvintelor și a făcut o gafă.

„În astfel de situații, când ai o criză generată de secetă, ai două posibilități. Prima e să te pregătești din timp pentru această situație, după vorba, știți: Omul harnic își face iarna sania!, ceea ce din păcate nu s-a făcut (...)“, a spus Ilie Bolojan.

Proverbul original pe care a vrut să-l citeze premierul este cel mai probabil „Omul gospodar/harnic își face iarna car și vara sanie” și îndeamnă la chibzuință, prevedere și organizare în timp, pregătindu-ți lucrurile necesare înainte de venirea momentului în care vei avea nevoie de ele.

Remarca premierului amintește de „Iarna nu-i ca vara” a lui Traian Băsescu, o celebră replică rostită de fostul președinte al României în decembrie 2009, devenită rapid o proverbială exprimare și o celebră glumă în societatea românească.

Premierul Ilie Bolojan a mai declarat că se iau măsuri pentru menținerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție a energiei, în contextul scăderii debitului Dunării. El a precizat că prioritatea este funcționarea în condiții normale a Grupului II de la Centrala Nucleară Cernavodă, care asigură o putere de 650 de megawați, iar lucrările desfășurate în aceste zile pe fluviu au rolul de a asigura debitul de apă necesar răcirii instalațiilor.

„În această perioadă, obiectivul este să menținem toate grupurile care pot produce energie în funcționare. Cel mai important grup pe care îl avem astăzi și care are o situație de funcționare la limită este cel de la Cernavodă, Grupul II, care produce 650 de megawați, și lucrările care se desfășoară în aceste zile pe Dunăre (...)”, a spus Ilie Bolojan la Palatul Victoria. 

CITEȘTE ȘI                 -               Ilie Bolojan, anunț privind riscurile în domeniul energiei electrice. Ce a decis Guvernul

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ilie bolojan
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Comentarii (10)

FVE   •   07 August 2026   •   02:37

Bolojane! Fa-te ca gandesti!

GT   •   07 August 2026   •   00:40

Primul semnal prostiei este răutatea și acesta i se citește pe față
I se spune zilnic să plece că a nenorocit toată țara și el nu se dă dus . Face în continuare numai nenorociri.
Aici, președintele este vinovat.Trebuia demis și se închidea povestea.

Geo   •   06 August 2026   •   18:57

Ăsta, din cauza urii viscerale pe care o are pentru români(că prost nu este - este ticalos) și mai ales pentru presă, încurcă vara cu iarna ceea ce “ piratul” alt “iubitor” de români, nu făcea. Omul nu vrea nici car dar nici sanie, lui, bolojanului și hoardei ce o conduce, le trebuie o
plută și trimiși să aducă apa de pe Dunăre. De întors, “să se mai întoarcă cand o să-i mai chemăm noi”, adică “ când o face plopul mere și răchita micșunele” sau “ să se ducă, unde a dus orbul-calul și țiganul- cârlanul” și putem continua la nesfârșit.

IOAN VASILE MARTINIUC   •   06 August 2026   •   17:23

Foloseam DC News ca sursa de informare in care aveam un grad de incredere destul de ridicat . Observ insa in ultima perioada alinierea acestuia la fituicile de scandal care au invadat media din Romania asa ca voi renunta in a ma informa de la aceasta sursa care a devenit maciuca inamicilor lui Bolojan si a dreptei in general abandonand principiul echidistantei . Pacat .

Dumitru Popescu   •   06 August 2026   •   16:41

Îți fac cadou o căricică cu proverbe și zicători. Acum este timpul sa pleci la Bihor și să-ți faci sanie.

vasile   •   06 August 2026   •   16:36

astai romania lui ceausescu . toata ziua bolojan geniul carpatilor . mai bolojane nu raspunzi la nici o intrebare pusa de reporteri . mai tu esti roman sau un dusman al ROMANIEI. pnl la urmatoarele alegeri cu minus 6 %. hai digi 24 si b1 cu aia 3-4 care il pupa toata ziua . unul este ionita de la clejani cu historia

MP   •   06 August 2026   •   15:52

De ce oare, Doamne, il mai ascultam pe "geniul" asta ratat si meschin ? Pana cand vom mai fi obligati sa-i auzim fantasmele, aberatiile si nestiinta ? Ne-am saturat pana peste poate si chiar nu intelegem ce fac autoritatile pentru incheierea acestei mascarade in care un grup de lingai ii canta in struna unui poltician ratat. Nimeni nu vede ca guvernul lui peste prajit uzurpa niste functii fara drept si asta se numeste infractiune, asta ca sa nu folosesc pluralul evident in materie de incalcari multiple ale legii ale acestui demis ?

# SICTIR, PSEUDO-politruc !!!   •   06 August 2026   •   15:50

Chiar nu poti sa-ti tii SPURCATA AIA DE GURA??? Cum o deschizi, cum DEBITEZI O PROSTIE!!! HALAL EXpremier... DU-TE INVIRTINDU-TE, MATRAGUNA DRACULUI...

Constantin   •   06 August 2026   •   15:49

Se vede după meclă,că e un cult,dă-l boalii....

Constantin   •   06 August 2026   •   15:40

A citit foarte mult la viața lui de aceea debitează numai prostii. Vai de capul lui!!

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