Ilie Bolojan, gafă în direct despre „omul harnic“ / video

Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Aflat la Palatul Victoria pentru o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan s-a încurcat în proverbe românești în timp ce explica soluțiile pentru creșterea debitului Dunării.

În timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o joi la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a vrut să dea exemplul unui proverb românesc privind intervențiile pentru creșterea debitului Dunării, însă a încurcat ordinea cuvintelor și a făcut o gafă.

„În astfel de situații, când ai o criză generată de secetă, ai două posibilități. Prima e să te pregătești din timp pentru această situație, după vorba, știți: Omul harnic își face iarna sania!, ceea ce din păcate nu s-a făcut (...)“, a spus Ilie Bolojan.

Proverbul original pe care a vrut să-l citeze premierul este cel mai probabil „Omul gospodar/harnic își face iarna car și vara sanie” și îndeamnă la chibzuință, prevedere și organizare în timp, pregătindu-ți lucrurile necesare înainte de venirea momentului în care vei avea nevoie de ele.

Remarca premierului amintește de „Iarna nu-i ca vara” a lui Traian Băsescu, o celebră replică rostită de fostul președinte al României în decembrie 2009, devenită rapid o proverbială exprimare și o celebră glumă în societatea românească.

Premierul Ilie Bolojan a mai declarat că se iau măsuri pentru menținerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție a energiei, în contextul scăderii debitului Dunării. El a precizat că prioritatea este funcționarea în condiții normale a Grupului II de la Centrala Nucleară Cernavodă, care asigură o putere de 650 de megawați, iar lucrările desfășurate în aceste zile pe fluviu au rolul de a asigura debitul de apă necesar răcirii instalațiilor.

„În această perioadă, obiectivul este să menținem toate grupurile care pot produce energie în funcționare. Cel mai important grup pe care îl avem astăzi și care are o situație de funcționare la limită este cel de la Cernavodă, Grupul II, care produce 650 de megawați, și lucrările care se desfășoară în aceste zile pe Dunăre (...)”, a spus Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

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