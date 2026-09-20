Moscova, lovită de cel mai masiv atac ucrainean de până acum. Ucraina a folosit pentru prima dată racheta balistică "Pelican"

Moscova și regiunea din jurul capitalei Rusiei au fost vizate duminică de unul dintre cele mai masive atacuri ucrainene de la începutul războiului. Autoritățile ruse au raportat sute de drone lansate spre capitală, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că forțele ucrainene au folosit mai multe tipuri de arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachetele „Flamingo” și „Pelican”.

Volodimir Zelenski a anunțat duminică faptul că Ucraina a folosit în atacul din 20 septembrie o serie de arme produse pe plan intern. Printre acestea s-a aflat „Pelican”, o rachetă balistică dezvoltată de compania ucraineană Fire Point, relateză The Guardian.

Este pentru prima dată când Kievul confirmă folosirea în luptă a acestei arme. Potrivit informațiilor disponibile în prezent, „Pelican” este asociată cu proiectul FP-7 și este o rachetă balistică destinată loviturilor asupra unor ținte aflate la distanță mare.

Această distanță ridică însă o întrebare importantă. Moscova se află la aproximativ 600 de kilometri de teritoriul ucrainean, astfel că nu există deocamdată confirmarea că „Pelican” a fost racheta care a lovit ținte din capitala rusă. Zelenski a enumerat armele folosite în întreaga operațiune, fără să precizeze ce tip de armă a fost utilizat împotriva fiecărei ținte.

Racheta de croazieră „Flamingo” are raza necesară pentru a lovi Moscova. Autoritățile ucrainene au confirmat că aceasta a fost folosită în operațiune, iar imagini cu ceea ce ar fi resturi ale unei astfel de rachete au apărut pe rețelele sociale. Identificarea acestor fragmente nu a fost însă confirmată independent.

Rafinăria de petrol din Moscova, printre țintele atacului

Una dintre principalele ținte a fost rafinăria de petrol din Moscova, aflată în zona Kapotnia, în sud-estul capitalei.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat că mai multe drone au ajuns pe teritoriul rafinăriei și că un obiectiv al instalației a fost avariat.

Rafinăria este una dintre cele mai importante instalații petroliere din zona Moscovei și a mai fost vizată în atacuri ucrainene. Potrivit informațiilor citate de presa internațională, aceasta are un rol important în aprovizionarea cu produse petroliere a capitalei și a regiunii.

Zelenski a afirmat că atacurile au vizat „una dintre principalele întreprinderi” ale industriei petroliere ruse, precum și o instalație logistică. Președintele ucrainean a prezentat operațiunea drept o lovitură asupra infrastructurii care contribuie la finanțarea efortului de război al Rusiei.

Peste 1.000 de drone, potrivit Ministerului rus al Apărării

Dimensiunea atacului a fost neobișnuit de mare. Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat și distrus 1.110 drone ucrainene în timpul nopții, în mai multe regiuni ale Rusiei, în Crimeea și deasupra Mării Negre.

Serghei Sobianin a declarat separat că, începând de sâmbătă, peste 1.600 de drone au fost interceptate la diferite niveluri ale apărării, dintre care aproximativ 450 se îndreptau spre Moscova. Primarul a descris situația drept cea mai masivă ofensivă cu drone asupra capitalei ruse de la începutul războiului.

Cifrele provin de la autoritățile ruse și nu pot fi verificate independent în totalitate. Associated Press notează că Moscova a raportat peste 1.000 de drone lansate spre Rusia, în timp ce bilanțurile exacte ale atacului rămân dificil de verificat din surse independente.

Atacul a provocat victime în regiunea Moscovei.

Guvernatorul regiunii, Andrei Vorobiov, a anunțat că două persoane au murit, printre acestea o femeie de 44 de ani și un bărbat în vârstă. Alte aproximativ 20 de persoane au fost rănite, potrivit informațiilor transmise de autoritățile regionale.

Un incendiu izbucnit după prăbușirea unei drone asupra unei clădiri rezidențiale a dus și la evacuarea a aproximativ 400 de persoane. În Moscova, autoritățile au raportat, de asemenea, avarierea unei clădiri de locuințe.

În același timp, atacul asupra rafinăriei nu a provocat victime în interiorul capitalei, potrivit primarului Sobianin.

Ce arme spune Ucraina că a folosit

Zelenski a prezentat o listă neobișnuit de lungă de arme ucrainene folosite în operațiune.

Potrivit președintelui ucrainean, forțele Kievului au utilizat drone și rachete precum FP-1, RZ-100, MICH-2000, „Palianîția”, Vendetta, „Liutîi”, „Bars”, „Sicen”, precum și rachetele „Flamingo” și „Pelican”.

Operațiunea a implicat, potrivit lui Zelenski, Serviciul de Securitate al Ucrainei, Forțele pentru Sisteme Fără Pilot, Forțele pentru Operațiuni Speciale, serviciul de informații militare și serviciul de informații externe.

Președintele ucrainean a afirmat că în regiunea Moscovei au fost lovite un obiectiv important din industria petrolieră și o instalație logistică. El a menționat și o țintă din regiunea Voronej, fără să ofere detalii suplimentare.