Trump închide Centrul Kennedy, după ce o instanță a respins inscripționarea numelui său pe fațadă

Kennedy Center văzut dinspre râul Potomac

Donald Trump a anunțat marți închiderea Centrului Kennedy (Kennedy Center) din Washington, invocând probleme financiare și nevoia de renovări.

Decizia lui Donald Trump vine, după ce o instanța a respins inscripționarea numelui actualului lider de la Casa Albă pe fațada sediului acestui centru, relatează agențiile Reuters și dpa.

Consiliul de Administrație al centrului, alcătuit din persoane numite de Trump, acesta din urmă fiind el însuși președintele consiliului, a susținut că acest centru artistic are nevoie urgent de reparații și a aprobat un plan susținut de președinte, în cadrul campaniei sale mai largi de remodelare a capitalei americane.

Decizia a fost anunțată la câteva ore după ce un judecător federal a interzis instituției să inscripționeze din nou numele lui Trump pe fațada clădirii.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump a scris că Centrul Kennedy va fi închis pentru că sediul are nevoie de lucrări de renovare. Totuși, el a adăugat că aceste lucrări vor fi efectuate numai în cazul în care Consiliului de Administrație i se va permite să adauge numele său pe clădire.

'Dacă verdictul va fi unul negativ, ceea ce nu ar trebui să fie, și nu va fi anulat de Curtea Supremă a SUA, reconstrucția și renovarea Centrului Kennedy nu vor mai avea loc', a indicat liderul de la Casa Albă.

Administrația lui Trump a afirmat de mai multe ori că Centrul Kennedy, situat pe malul râului Potomac, necesită lucrări de reparații și modernizare. Centrul Kennedy găzduiește spectacole de teatru, dans și muzică și poartă numele fostului președinte John F. Kennedy, asasinat în anul 1963.

Numele lui Trump a fost adăugat în luna decembrie pe fațada sediului, decizie care a provocat proteste și a determinat mai mulți artiști să-și anuleze spectacolele. La scurt timp după revenirea anul trecut la Casa Albă, Trump a demis mai mulți membri ai Consiliul de Administrație al centrului și a preluat conducerea acestuia, potrivit Agerpres.