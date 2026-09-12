Festivalul de Film de la Veneţia 2026: Regizoarea Alina Şerban, pe lista câștigătorilor

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Acestea sunt principalele premii acordate sâmbătă seară, în cadrul celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, desfășurat în perioada 2-12 septembrie.

Regizoarea Alina Șerban a câștigat Premiul Publicului Armani Beauty pentru filmul Eu contez (I Matter).

Competiţia oficială:

Leul de Aur pentru cel mai bun film: Woman Unknown, May El-Toukhy

Leul de Argint - Marele Premiu al Juriului: Possible Love, Lee Chang-dong

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Ilya Khrzhanovsky, DAU

Premiul Special al Juriului: NAZA, Yuval Abraham şi Rachel Szor

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Un Bon Petit Soldat (A Good Little Soldier) - Stéphane Brizé, Coralie Amédéo, Olivier Gorce

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Mathilde Arcel, Woman Unknown

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: John Malkovich, Wild Horse Nine

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor/actriţă debutantă: Malou Khebizi, 15/18 (A Place to Heal)

Premiul Publicului Armani Beauty: Eu contez (I Matter), Alina Şerban

Premiul "Luigi De Laurentiis" pentru film de debut: La maison du vent (House of the Wind), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Secţiunea Orizzonti:

Premiul pentru cel mai bun film: Un Détour Par Diane, Ann Sirot şi Raphaël Balboni

Premiul pentru cel mai bun regizor: Jaqueline Lentzou, Mia Mera Sti Zoi Tis Tzo: Kefalaio Faidra (A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra)

Premiul Special al Juriului: La maison du vent (House of the Wind), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Laleh Marzban, Moragheb (Falling House)

Premiul pentru cel mai bun actor: Riccardo Scamarcio, I figli della scimmia (The Children of the Monkey)

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Tommaso Landucci şi Damiano Femfert, I figli della scimmia (The Children of the Monkey)

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: Quelques instants de bonheur (A Few Moments of Happiness), Shaden Safieddine Tazi

Secţiunea Venice Classics

Cel mai bun film restaurat: La lunga notte del '43 (Long Night of 1943), Florestano Vancini

Secţiunea Venice Immersive

Marele Premiu: The Pigeon Ring, Shixin Tao şi Yuqi Zhang

Premiul Special al Juriului: Out of the Ashes, Rory Mitchell şi Nonny de la Pena

Premiul pentru cea mai bună realizare: Empire at Sea, Peter Flaherty.