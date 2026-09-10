Magyar condiționează aderarea Ucrainei la UE de garantarea drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia

Peter Magyar, premierul Ungariei și liderul Tisza - Agerpres

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a subliniat, joi, că Ucraina trebuie să ia măsuri concrete pentru a garanta drepturile comunităţii maghiare din Transcarpatia înainte de a putea fi deschise noi clustere de aderare la Uniunea Europeană.

Într-un briefing de presă la Bratislava, cu prilejul reuniunii Grupului de la Vişegrad, Peter Magyar a evidențiat că în iunie a fost încheiat un acord politic între guvernele ungar şi ucrainean privind drepturile maghiarilor din Transcarpatia, în materie de educaţie, cultură, limbă şi administraţie.

Acordul Ungaria - Ucraina, privind minoritatea maghiară din Transcarpatia, nu a fost pus în practică

Însă măsurile concrete promise nu au fost încă puse în aplicare.

Premierul ungar a menționat că Partidul Tisza, pe care îl conduce, a sprijinit deschiderea primului şi celui de-al şaselea cluster, dar capitole suplimentare ar trebui să fie deschise doar dacă se îndeplinesc criteriile de aderare.

Magyar a invocat și situația din Serbia

Magyar a vorbit despre cazul Serbiei, care a început procesul de aderare acum 12 ani. Însă pentru Serbia au fost deschise doar două din cele şase clustere. Totodată, Magyar a amintit că în Serbia trăiesc aproape 300.000 de maghiari. Mulţi dintre ei fac naveta în Ungaria la muncă sau studii, stând adesea ore întregi la coadă la graniţa Schengen.

Din acest motiv (...) şi din onestitate, nu este corect faptul că toată lumea cere acum să deschidem clustere pentru Ucraina, deşi nu există niciun progres în negocierile privind primul şi al şaselea cluster, a arătat Peter Magyar, conform presei maghiare.

Magyar a mai afirmat că ar fi nedrept dacă Ucraina ar avansa mai rapid în aderarea la Uniunea Europeană decât state candidate ce îndeplinesc de mulţi ani condițiile.

Acesta este un proces de foarte lungă durată şi nu este nicidecum sigur că va avea succes în cele din urmă, a mai spus şeful guvernului ungar Peter Magyar.

Promisiunile Ucrainei încă din 2023

Amintim că Ucraina a declarat încă din 2023 că este gata să ajungă la un acord cu Ungaria privind îndeplinirea cerințelor UE pentru protecția drepturilor minorităților naționale.