Aderarea accelerată a Ucrainei la UE, eliminată în ultimul moment de Ungaria: Nu a fost uşor

Premierul Ungariei, Peter Magyar. Sursa foto: Agerpres

O referire la accelerarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană a fost eliminată în ultimul moment din documentul final al summitului UE, la inițiativa premierului Ungariei.

La iniţiativa prim-ministrului ungar Peter Magyar, o referire la accelerarea aderării Ucrainei la UE a fost eliminată în ultimul moment din documentul final al summitului şefilor de stat şi de guvern ai Uniunii, a afirmat şeful executivului de la Budapesta într-o postare pe Facebook joi seară, a consemnat MTI.

Magyar menţionează în postare că, după patru ore de dezbateri intense, liderii statelor UE au reuşit să finalizeze primul punct de pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului European şi subliniază că, pentru prima dată într-un an şi jumătate, a fost posibil ca o declaraţie finală să fie acceptată de toate statele membre.

Referirea la accelerarea procesului de aderare a fost eliminată din text în ultimul moment

În ce priveşte Ucraina, doar textul care a fost convenit prin consens cu ani în urmă a fost inclus în documentul final al summitului, adaugă el.

Potrivit lui Magyar, pe parcursul săptămânilor de elaborare a declaraţiei, textul ei a fost rafinat de mai multe ori la propunerea Ungariei, iar referirea la accelerarea procesului de aderare a fost eliminată din text în ultimul moment la iniţiativa lui. "Nu a fost uşor", asigură premierul ungar.

"Asta se poate întâmpla când cineva nu se aşează la masa negocierilor doar pentru a stârni frică, ci încearcă să găsească un compromis", conchide Peter Magyar, conform Agerpres.

Guvernul lui Magyar este mai deschis la aderarea Ucrainei în UE, dar impune condiții clare

Noul guvern al Ungariei susține că este deschis să se angajeze în discuții privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit mai multor surse, însă are dubii privind o intrare rapidă a Kievului. Luna trecută a fost anunțat un dialog tehnic cu Kievul pe tema sensibilă a minorităților maghiare, în timp ce Bruxellesul caută o soluție de compromis, potrivit euronews.

Ambasadorul Ungariei a declarat, la o întâlnire din luna mai că Budapesta este acum pregătită să se angajeze pe subiectul Ucrainei pentru a obține rezultate concrete, în timp ce noul guvern al lui Peter Magyar inițiază discuții tehnice cu Kievul privind modul de abordare a problemei minorității maghiare.

Sub conducerea lui Viktor Orban, Ungaria a blocat deschiderea procesului de aderare la UE pentru Ucraina pe așa-numitul prim cluster, care acoperă reforme esențiale pentru negocieri, inclusiv statul de drept și controlul financiar.

Budapesta și Kievul au fost mult timp în dezacord din cauza minorității maghiare numeroase din regiunea vestică a Ucrainei, Transcarpatia. Această tensiune rămâne răspândită în societatea maghiară, chiar și după victoria clară a lui Peter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orban.

Fostul guvern maghiar, condus de premierul Viktor Orban, a creat un plan în 11 puncte pentru restabilirea drepturilor comunității maghiare din Ucraina. Implementarea acestor măsuri este încă considerată de Budapesta importantă pentru deschiderea primului capitol-cheie din procesul de aderare a Ucrainei la UE.

Un prim semn concret că relațiile dintre cele două țări s-ar putea îmbunătăți a apărut în timpul unei discuții între ambasadorii UE, când diplomatul maghiar a spus că Budapesta este pregătită să se angajeze pe acest subiect.

Ambasadorul a mai spus că trebuie urmată metodologia bazată pe merit și că Ungaria va acorda o atenție specială drepturilor și cadrului legal al minorității maghiare.

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