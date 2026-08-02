Armata intervine și va arunca în aer o stâncă pe Dunăre. Obiectivul e de a devia apa spre Cernavodă

Poliția de frontieră pe Dunăre, photo source: Poliția de Frontieră

Armata României urmează să detoneze o stâncă de pe Dunăre pentru a gestiona un volum mai mare de apă de pe Brațul Bala către Cernavodă, cu scopul de a menține activ Unitatea 2 de la Centrala Nucleară.

E vorba de o operațiune de scufundare controlată a patru barje, potrivit planurilor efectuate de Forțele Navale Române, împreună cu cei de la Apele Române.

Cei de la Antena 3 CNN afirmă că aceeași operațiune de deviere pe Brațul Bala a mai fost încercată acum 25 de ani, dar fără vreun succes seminifcativ.

Intervenția Armatei are loc după ce debitul Dunării a ajuns la un minim istoric. În prezent presiunea pe sistemul energetic e uriașă, atât în România, cât și în Ungaria care a închis centrala nucleară din țară.

În România mai funcționează doar Unitatea 2 de la Cernavodă, iar obiectivul de a modifica cursul Dunării e tocmai de a ține în funcțiune această Unitate. În cazul în care apa necesară procesului de răcire nu va exista, ea va fi închisă controlat, punând o presiune și mai mare pe sistemul energetic.

Guvernul a declarat deja stare de alertă energetică pe toată durata lunii august.

Astfel, pentru a garanta alimentarea cu apă a zonei Cernavodă, autoritățile pregătesc o operațiune ingineriască neconvențională la confluența cu Brațul Bala. În urma măsurătorilor batimetrice „va fi încercată scufundarea controlată, în amplasamente prestabilite, a unor barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre Brațul Bala”.

Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA a demarat operațiuni de dragaj în sectorul Dunărea Veche – Brațul Bala, unde construiește un „epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă”.

Apele Române atrag însă atenția că „operațiunea este una deosebit de complexă” și implică „riscuri tehnice semnificative”. Există posibilitatea reală ca, „în condițiile nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării și ale unei situații hidrologice fără precedent, efectul hidraulic urmărit să nu fie atins în totalitate”.

Starea acumulărilor de apă și apel la economisire

Debitul Dunării la intrarea în România ar putea coborî sub pragul minim istoric înregistrat în luna august a anului 2003, când s-a stabilit un record negativ de 1.600 mc/s, avertizează reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” printr-un comunicat oficial.

În prezent, debitul înregistrat la intrarea în țară este de 1.550 mc/s, valoare „de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) și a lunii august (3.900 mc/s)”. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, volumul de apă vehiculat este mai mic cu aproximativ 25%.

Hidrologii monitorizează atent evoluția cotele fluviale din dreptul centralei și orașului Cernavodă, unde nivelul a coborât deja la -209 cm. Proiecțiile arată că până pe data de 8 august cota ar putea ajunge la -225 cm, ceea ce presupune un ritm continuu de scădere de 2-3 cm/zi (o reducere suplimentară totală de 16 cm).

Seceta extremă afectează grav și cursurile de apă din interiorul țării. Râurile din regiunile Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova înregistrează scurgeri mult sub mediile obișnuite.

„În unele sectoare, în special în Crișana, se manifestă deja fenomene de secare, iar acestea se vor accentua în perioada următoare”, precizează Administrația Națională „Apele Române”.

Reprezentanții instituției subliniază că „având în vedere regimul deficitar de precipitații atât pe sectorul românesc, cât și în bazinul superior al Dunării, următoarele două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic”.

Ploile recente din Austria au generat creșteri de debit pe râurile locale, însă efectul acestora va fi resimțit la intrarea fluviului în România abia peste aproximativ șapte zile, iar în zona Cernavodă după încă aproximativ cinci zile. Chiar și cu acest aport, specialiștii estimează doar „o staționare sau o ușoară creștere a debitului, până în jurul valorii de 1.600 mc/s sau puțin peste această valoare, care rămâne însă mult sub media multianuală a lunii august”.

La nivel național, resursele de apă sunt încă gestionabile: „coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, reprezentând rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populației”.

Cu toate acestea, având în vedere persistența secetei, autoritățile cer sprijinul cetățenilor: „Facem un apel ferm către populație pentru utilizarea responsabilă a apei și a energiei electrice. Fiecare gest de economisire contează în această perioadă critică”, au concluzionat reprezentanții de la Apele Române.