Roman Radu, tânăr critic literar, invitatul săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO

Roman Radu, invitat la „De Ce Citim”. Foto: captură video

Tânărul critic literar Roman Radu este invitatul ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 1 august 2026, de la ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu îl va avea ca invitat pe tânărul critic literar Roman Radu, în vârstă de 24 de ani, pentru a discuta despre literatură și tânăra critică literară. Emisiunea reprezintă debutul într-o producție video pentru invitat.

Roman Radu publică articole de critică literară, iar ocazional cronică de teatru și ficțiune. A publicat atât pe platforme literare online, cât și în reviste literare tipărite. Este licențiat în Litere, cu dublă specializare în română și engleză. Lucrarea sa de licență, despre proza scurtă a lui Ion D. Sîrbu, a fost coordonată de criticul literar Răzvan Voncu. Lucrarea de disertație, realizată sub îndrumarea aceluiași coordonator, are ca obiect de studiu o parte din cariera lui Nicolae Breban.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră de DC News și va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV (atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube). De asemenea, o puteți asculta duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!