Dezbatere ”Diaspora creativă - Gânduri pentru acasă”, ediția I. Statul român văzut din diaspora: unde funcționează și unde se blochează România

Foto: Inquam Photos / George Calin

Urmăriți prima ediție a dezbaterii ”Diaspora creativă - Gânduri pentru acasă”: Statul român văzut din diaspora: unde funcționează și unde se blochează România.

Știridiaspora.ro organizează, în data de 30 IUNIE 2026, prima ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ” intitulată „Statul român văzut din diaspora: unde funcționează și unde se blochează România”. Evenimentul se va desfășura în format hibrid – online sau cu prezență fizică în studioul DC Media Group, situat în Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, București, începând cu ora 14:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platforme online: www.stiridiaspora.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Diaspora creativă” și www.dcnews.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Diaspora creativă”, pe canalul de YouTube ale celor două platforme și pe paginile de Facebook ale celor două platforme.

Context

România are una dintre cele mai numeroase comunități de cetățeni care trăiesc și muncesc în afara granițelor țării. În ultimele decenii, milioane de români au acumulat experiență profesională, administrativă și civică în state cu sisteme publice diferite, adesea mai eficiente și mai digitalizate decât cel românesc. Această experiență reprezintă o resursă importantă, insuficient valorificată la nivel instituțional.

Românii din diaspora au interacționat cu administrații publice moderne, sisteme eficiente de servicii pentru cetățeni, precum și cu mecanisme de transparență și participare publică dezvoltate. Aceste experiențe pot constitui surse relevante de inspirație pentru îmbunătățirea politicilor publice și a relației dintre cetățean și stat în România. În același timp, schimbările economice și sociale din ultimii ani au influențat perspectiva multor români din diaspora asupra relației cu țara de origine. Tot mai mulți iau în calcul revenirea în România sau implicarea în proiecte economice și civice. Cu toate acestea, persistă o serie de bariere administrative, legislative și informaționale care îngreunează această relație.

În acest context, prima ediție a dezbaterii „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”, derulată de ȘtiriDiaspora.ro și finanțată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, își propune să deschidă un cadru structurat de dialog între românii din diaspora, românii reveniți în țară, experți și reprezentanți ai instituțiilor publice. Obiectivul principal al primei ediții constă în identificarea modului în care experiența acumulată de românii din străinătate poate fi transformată în soluții concrete pentru îmbunătățirea administrației publice și a relației dintre stat și cetățean.

Dezbaterea va pune accent pe analiza comparativă a sistemelor administrative, identificarea principalelor blocaje din administrația românească și formularea unor direcții de îmbunătățire în domenii precum digitalizarea, transparența, serviciile publice și accesul la informație.

„Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” pornește de la ideea că experiența românilor din afara granițelor poate deveni un instrument real de reflecție și modernizare instituțională. În acest sens. prima ediție marchează astfel începutul unui proces de consultare publică extinsă, în care mass-media facilitează dialogul dintre cetățeni și decidenți și contribuie la valorificarea expertizei diasporei în beneficiul societății românești.

TEME DE DEZBATERE

Diaspora – resursă strategică pentru România

Cum poate fi valorificată experiența profesională și administrativă a românilor din diaspora?

Există suficiente mecanisme prin care diaspora poate contribui la elaborarea politicilor publice?

Cum pot fi transformate experiențele individuale în soluții aplicabile la nivel național?

Relația dintre diaspora și instituțiile statului

Care sunt principalele dificultăți întâmpinate de românii din străinătate în relația cu autoritățile române?

Ce proceduri administrative ar trebui simplificate urgent?

Este digitalizarea suficientă pentru a rezolva problemele de comunicare dintre stat și cetățean?

Întoarcerea acasă – provocări și oportunități

Ce îi determină pe români să se întoarcă în țară?

Ce măsuri ar putea încuraja revenirea specialiștilor din diaspora?

Cum poate fi valorificată experiența celor care s-au reîntors deja în România?

Bune practici din străinătate care pot fi aplicate în România

Ce modele administrative funcționează în alte state europene?

Cum poate România adapta aceste exemple la propriile realități?

Care sunt domeniile în care transferul de bune practici este cel mai necesar?



AGENDA DEZBATERII

Moderator: Mihai CIOBANU, Jurnalist DC NEWS