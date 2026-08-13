Ucraina a lovit apărarea care proteja „palatul” de miliarde al lui Putin

Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Dronele ucrainene au lovit un sistem rusesc de rachete antiaeriene S-400, amplasat pentru a proteja una dintre cele mai luxoase reședințe ale președintelui rus Vladimir Putin, situată pe coasta Mării Negre.

Lansatorul S-400 „Triumph” se afla la aproximativ 19 kilometri de vasta reședință a lui Putin de lângă Gelendjik, în sudul Rusiei. Sistemul este conceput pentru a intercepta avioane, drone și rachete de croazieră. Potrivit maiorului Robert Brovdi, comandantul forțelor ucrainene de sisteme fără pilot, lansatorul a rămas „în flăcări și scoțând fum timp de trei ore” după atacul cu drone, relatează ndtv.com.

Sistemul S-400 făcea parte, potrivit informațiilor disponibile, dintr-o rețea mai amplă de securitate care proteja complexul prezidențial. În jurul reședinței sunt desfășurate și sisteme de război electronic, precum și echipe mobile de apărare antiaeriană. Proprietatea este înconjurată de o „zonă tampon” cu o suprafață de aproximativ 70 de kilometri pătrați. Deasupra zonei există și o interdicție permanentă de zbor.

???? ???????????????? Ukraine forces report destroying an S-400 missile system that was protecting President Putin's billion-dollar palace on the Black Sea coast



Ukraine’s military says its forces hit a Russian S-400 anti-aircraft missile system near the Black Sea coast. The attack took place… pic.twitter.com/9e9wRJpuBL — Russia News (@russianews_eng) August 13, 2026

Brovdi a susținut însă că lansatorul a fost folosit pentru a lansa rachete asupra orașelor ucrainene, inclusiv șase rachete trase pe 8 august.

Potrivit relatării, Rusia s-a bazat tot mai mult pe sisteme precum S-400 pentru atacurile asupra Ucrainei, în contextul unei penurii de interceptoare Patriot, considerate necesare pentru apărarea împotriva atacurilor cu rachete balistice.

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În interiorul refugiului de miliarde de lire al lui Putin

Ținta se afla în apropierea reședinței cunoscute sub numele de „Palatul lui Putin”, un complex vast, construit în stil italian, al cărui cost estimat ar fi ajuns la echivalentul a 12.000 de crore de rupii.

O investigație realizată în 2021 de Fundația Anticorupție, condusă de regretatul lider al opoziției Alexei Navalnîi, a prezentat detalii despre proprietate. Navalnîi a murit într-o închisoare din Siberia, în 2024.

Relatările despre această proprietate descriu un nivel ridicat de lux. Complexul ar fi inclus un cazinou, o podgorie, un centru spa, un patinoar, un teatru, o sală pentru dans la bară, un salon pentru narghilea, o „discotecă acvatică” și chiar o cameră destinată trenulețelor în miniatură. O capelă ar fi fost adăugată în 2023.

Se crede că Putin vizitează doar ocazional reședința de la Marea Neagră, deoarece amenințarea atacurilor ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune face ca această locație să devină tot mai riscantă.

În schimb, se consideră că preferă dacea sa puternic protejată de pe lacul Valdai, situată la aproximativ 300 de kilometri est de Moscova.

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Ucraina intensifică atacurile pe teritoriul Rusiei

Cel mai recent atac a avut loc după un alt atac ucrainean cu drone, produs săptămâna trecută în aceeași regiune. Fragmente de drone ar fi căzut pe o plajă și ar fi ucis șapte persoane.

Serviciul de informații militare al Ucrainei a anunțat, de asemenea, luni, că dronele sale au distrus două lansatoare rusești S-400 și au lovit o antenă folosită pentru controlul dronelor Orion, care operează la altitudine medie, în Crimeea ocupată.

Kievul a estimat că pagubele provocate de operațiune s-ar putea ridica la zeci de milioane de dolari.

Atacurile fac parte dintr-o campanie ucraineană mai amplă, care vizează infrastructura militară și energetică a Rusiei. Atacurile de amploare cu drone au devenit tot mai frecvente, iar Rusia întâmpină dificultăți tot mai mari în protejarea teritoriului său împotriva loviturilor de la distanță.

Potrivit relatărilor, peste 450 de drone ucrainene au intrat în spațiul aerian al Rusiei în noaptea de luni și au lovit o rafinărie de petrol din Tatarstan. Cel puțin 13 persoane au fost ucise, ceea ce a făcut ca acesta să fie unul dintre cele mai mortale atacuri individuale asupra teritoriului Rusiei de la începutul războiului. Resturi de drone au fost raportate și în Tiumen, în Siberia.

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Kievul vrea să crească presiunea, Moscova refuză înghețarea frontului

Ucraina speră că extinderea campaniei sale cu drone va crește costurile războiului pentru Rusia și va împinge Kremlinul spre negocieri.

Moscova a arătat însă puțină disponibilitate de a accepta condițiile actuale ale Kievului.

Viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a respins luni cererea Ucrainei privind înghețarea liniei frontului și încetarea focului și a declarat: „Nicio «înghețare» nu este posibilă fără abordarea cauzelor profunde ale acestei crize”.