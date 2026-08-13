Pescar român, mușcat de un rechin albastru la bordul unei bărci, în largul coastelor Irlandei: Mă gândeam că nu o să scap cu viață / video

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Un pescar român a fost rănit grav la picior după ce un rechin pe care îl prinsese l-a mușcat la bordul bărcii, în largul coastelor Irlandei. Bărbatul a pierdut o parte din gambă și a avut nevoie de intervenția urgentă a Pazei de Coastă, care l-a transportat la spital cu elicopterul.

Bărbatul atacat de rechin, în timp ce se afla pe o ambarcațiune în largul coastei orașului Waterford, a mărturisit presei irlandeze că, la un moment dat, s-a temut că nu va supraviețui, potrivit TheJournal.ie.

Sebastian Achim, un român pasionat de pescuit, a povestit că marca rechini albaștri atunci când el și ceilalți pescari au reușit să aducă unul la bord.

„Am reușit să scoatem cârligul cu ușurință (…) Eram la cel puțin jumătate de metru distanță de coada lui și pur și simplu admiram peștele. Și a sărit într-o milisecundă. Pur și simplu a sărit și m-a apucat de gambă”, a spus acesta pentru RTE.

„Nu pot spune dacă a fost un atac intenționat sau nu. Oricum, peștele avea dreptate”, a spus acesta.

„L-am scos din apă. Peștele acționa din instinctul de supraviețuire. Și l-am aruncat înapoi în apă. Nu am reușit să-l marcăm. Pur și simplu nu voiam ca peștele să se panicheze și mai mult”, a mai spus Sebastian Achim.

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„Mă gândeam că nu o să scap cu viață”

După ce a realizat cât de serioasă era rana, Achim și-a înfășurat o frânghie în jurul piciorului pentru a stopa sângerarea. Aproximativ 10 minute mai târziu, și-a pierdut cunoștința.

„Încă încercam cumva să opresc sângerarea, apoi mi-am pierdut cunoștința. Sângeram foarte mult, fără să se oprească. Mă gândeam că băieții aveau să ducă barca până la mal, iar drumul dura cam trei ore. Așa că mă gândeam că nu o să scap cu viață. Dar apoi mi-am revenit. Mi-am pierdut cunoștința din cauza pierderii de sânge și m-am trezit când elicopterul se afla deasupra bărcii”, a mai spus românul.

Bărbatul a mai mărturisit că, fără intervenția elicopterului, nu crede că ar fi reușit să ajungă viu la mal. După ce a ajuns la spital, românul a povestit că era mai îngrijorat pentru familia sa decât pentru propria stare de sănătate.

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Pescarul va avea nevoie de o operație de reconstrucție a piciorului

Pentru refacerea piciorului afectat, bărbatul va avea nevoie de o intervenție chirurgicală de reconstrucție.

„Mi-au spus că trebuie să vadă ce anume trebuie reconstruit. Îmi lipsește o parte din țesut. Rechinul a reușit să o păstreze. A reușit să muște o bucată de piele și de țesut, pe care a păstrat-o”, a spus Sebastian Achim.

Dr. Nicholas Payne, biolog marin la Trinity College Dublin, a spus că astfel de incidente sunt foarte rare, însă rechinii albaștri sunt numeroși în apele Irlandei în această perioadă.

Chiar dacă nu sunt considerați agresivi, el le recomandă pescarilor să fie extrem de atenți atunci când aduc un astfel de rechin la bord, deoarece este un animal mare, cu dinți puternici, iar manipularea sa fără experiență poate fi periculoasă.

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