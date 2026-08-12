Ungaria mobilizează armata pentru a construi un baraj pe Dunăre. Anunț „extraordinar” făcut de Peter Magyar

Peter Magyar, premierul Ungariei și liderul Tisza - Agerpres

Ungaria a recurs la măsuri de urgență, cu scopul de a proteja funcționarea centralei nucleare de la Paks, după ce nivelul Dunării a scăzut la valori record.

Premierul Peter Magyar a transmis că aproape 100 de soldați sprijină lucrările de a face un baraj pe Dunăre pentru a proteja centrala de la Paks, iar autoritățile iau în vedere inclusiv scufundarea a două barje pentru devierea apei.

Peter Magyar: „Anunț extraordinar despre Paks”

„Anunț extraordinar despre Paks. Am ordonat construirea imediată a unui baraj pe Dunăre folosind aproximativ 150.000 de metri cubi de piatră și am luat, de asemenea, măsuri pentru a ne pregăti pentru posibila scufundare a două barje de 80 de metri”, a scris premierul Péter Magyar pe o rețea socială.

Premierul ungar a spus că ministrul Apărării a mobilizat 100 de soldați pentru a sprijini construcția.

Discursul lui Peter Magyar de miercuri survine după ce guvernul a organizat miercuri o ședință la centrala nucleară Paks , unde, conform prim-ministrului, au fost luate decizii cu privire la investițiile necesare cu scopul de a rezolva problemele cauzate de nivelul scăzut al debitului Dunării pe termen lung.

Ce este, de fapt, barajul care va fi construit pe Dunăre pentru a proteja centrala de la Paks

Barajul este un dig de piatră construit în albia Dunării, care ridică nivelul apei în secțiunea din amonte. Acest fapt este necesar, pentru că nivelul scăzut al fluviului a împiedicat centrala nucleară Paks să pompeze suficientă apă de răcire, fapt pentru care a fost nevoie să se închidă trei unități.

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