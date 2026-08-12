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BANCUL ZILEI: Căutarea soțiilor în supermarket

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 12 Aug 2026
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Bancul zilei. Doi tipi își ciocnesc din greșeală cărucioarele într-un supermarket. Primul tip către celalalt:

- Vai, îmi cer mii de scuze, mă uitam după nevastă-mea!
Al doilea tip:
- Sincer, și eu după a mea, chiar încep să mă îngrijorez, că nu înțeleg pe unde o fi!
Primul:
- Păi, cum arată soția dumneavoastră? Poate mergem să le căutam împreună!
- Păi, cum sa fie? Înalta, super picioare, sâni mari, față de te bagă în boală, buze groase, alea, alea, dar a dumneavoastră?
- Nu mai contează, hai s-o căutam pe a ta!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Probleme în cuplu

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