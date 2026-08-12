BANCUL ZILEI: Căutarea soțiilor în supermarket

Bancul zilei. Doi tipi își ciocnesc din greșeală cărucioarele într-un supermarket. Primul tip către celalalt:

- Vai, îmi cer mii de scuze, mă uitam după nevastă-mea!

Al doilea tip:

- Sincer, și eu după a mea, chiar încep să mă îngrijorez, că nu înțeleg pe unde o fi!

Primul:

- Păi, cum arată soția dumneavoastră? Poate mergem să le căutam împreună!

- Păi, cum sa fie? Înalta, super picioare, sâni mari, față de te bagă în boală, buze groase, alea, alea, dar a dumneavoastră?

- Nu mai contează, hai s-o căutam pe a ta!