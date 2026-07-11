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BANCUL ZILEI: Bărbatul îndurerat...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 11 Iul 2026
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Bancul zilei. Un bărbat, aflat la mormântul mamei sala în cimitir,  vede un alt bărbat, în genunchi,  la un alt mormânt care părea că se roagă.

Bărbatul se ruga, cu intensitate:

-De ce ai murit? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori, tot repeta acesta!

Primul bărbat se apropie de acesta și îi spuse:

-Domnule, nu vreau să mă amestec în suferința dumneavoastră, dar nu am văzut niciodată atâta durere. Pe cine jeliți? Un copil? Un părinte?

Îndurerartul își adună gîndurile  pentru o clipă, apoi răspune:

-Primul soț al nevestei mele!

Vezi și: BANCUL ZILEI: D'ale vieții... (II)

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