BANCUL ZILEI: Bărbatul îndurerat...

Bancul zilei. Un bărbat, aflat la mormântul mamei sala în cimitir, vede un alt bărbat, în genunchi, la un alt mormânt care părea că se roagă.

Bărbatul se ruga, cu intensitate:

-De ce ai murit? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori, tot repeta acesta!

Primul bărbat se apropie de acesta și îi spuse:

-Domnule, nu vreau să mă amestec în suferința dumneavoastră, dar nu am văzut niciodată atâta durere. Pe cine jeliți? Un copil? Un părinte?

Îndurerartul își adună gîndurile pentru o clipă, apoi răspune:

-Primul soț al nevestei mele!