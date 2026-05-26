BANCUL ZILEI: Sfatul medicului

Bancul zilei. Un bătrân de 80 de ani merge să-și facă un control medical anual. Medicul îi ascultă inima și începe să se mire.
-Oh, oh!
Omul îl întreabă pe medic:
-Care-i problema?
-Păi, spune el, aveți un murmur la inimă. Fumați?
-Nu, îi răspunde bătrânul.
-Beți mult?
-Nu.
-Viață sexuală aveți?
-Da, bineînțeles!
Păi, atunci, spune medicul, mi-e frică, cu murmurul ăsta, să nu faceți vreun infarct, așa că va trebui să renunțați la jumătate din ea.
Uitându-se perplex la doctor, bătrânul întreabă:
-Care jumătate, doctore? Privitul sau gânditul?
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci