BANCUL ZILEI: Sfatul medicului

-Oh, oh!

Omul îl întreabă pe medic:

-Care-i problema?

-Păi, spune el, aveți un murmur la inimă. Fumați?

-Nu, îi răspunde bătrânul.

-Beți mult?

-Nu.

-Viață sexuală aveți?

-Da, bineînțeles!

Păi, atunci, spune medicul, mi-e frică, cu murmurul ăsta, să nu faceți vreun infarct, așa că va trebui să renunțați la jumătate din ea.

Uitându-se perplex la doctor, bătrânul întreabă:

-Care jumătate, doctore? Privitul sau gânditul?