BANCUL ZILEI: La spovedit...

-Ce păcate ai comis fiule?

-Păi m-am frecat de altă femeie. Nu am făcut dragoste, dar ne-am atins corpurile.

-Ori că ai atins-o, ori că ai făcut dragoste este același lucru. Spui de 100 de ori "Tatăl nostru", dar și lași 100 de euro în cutia milei.

Spune bărbatul rugăciunea și dă să iasă din biserică.

-Hei, nu ai pus banii în cutia milei, îi strigă preotul!

-Da, dar i-am atins de cutie. Ori că i-am atins, ori că i-am băgat este același lucru!