Greșelile care îți cresc prețul vacanței chiar din faza de planificare. O expertă în turism atrage atenția asupra celor mai frecvente capcane

O specialistă în turism, Kate, cunoscută online ca @Thedonnellyedit, explică într-un videoclip pe TikTok mai multe situații care pot duce la scumpirea vacanțelor și oferă soluții pentru a evita aceste costuri suplimentare, notează express.co.uk.

Cât de des cauți înainte de a rezerva influențează prețul

După ce alegi o destinație, urmează de obicei căutarea cazării și a perioadei de călătorie. Însă acest proces de documentare poate contribui la creșterea prețurilor.

„Toți facem asta și știm că liniile aeriene folosesc prețuri dinamice. Cu cât cauți mai des o rută, algoritmul detectează interesul și ajustează prețurile”, explică specialista. „Prețurile cresc, nu scad. Dacă găsești un preț bun și îl cauți constant timp de câteva săptămâni, nu vei vedea o scădere”.

În realitate, mulți oameni fac acest lucru, iar cererea artificială poate face ca prețurile să pară că cresc brusc. Dacă sute de persoane urmăresc aceeași ofertă, sistemul o interpretează ca o cerere mare și poate duce la majorări de preț.

„Dacă găsești ceva care îți place și se încadrează în buget, nu aștepta. Rezervă pe loc”, sfătuiește Kate.

Aeroportul de plecare și perioada aleasă influențează costul

Un alt factor important este aeroportul din care alegi să pleci. Kate spune că dacă te limitezi la cel mai apropiat aeroport poți pierde niște oferte mai avantajoase.

„Este foarte comod să ai un aeroport aproape, dar dacă vrei să economisești bani, uneori merită să mergi mai departe pentru prețuri semnificativ mai mici”, spune experta.

Ea dă exemplul unei călătorii în care a renunțat la aeroportul Manchester, unul dintre cele mai aglomerate din apropierea ei, și a ales Leeds pentru aceeași destinație, deoarece biletul era mai ieftin cu 300 de lire.

Kate menționează că această opțiune poate fi verificată pe platforme precum Skyscanner: „Poți selecta aeroportul principal și opțiunea de aeroporturi din apropiere, iar apoi compari prețurile pentru a vedea diferențele”.

Flexibilitatea datelor de călătorie poate reduce, de asemenea, costurile

„Înțeleg că unii oameni sunt limitați de date fixe, dar uneori schimbarea cu o zi sau adăugarea unei nopți poate reduce semnificativ prețul total”, explică Kate.

Kate afirmă că a rezervat frecvent vacanțe mai ieftine pentru 10 nopți decât pentru 7, ceea ce arată că flexibilitatea poate avea un impact important asupra costului final.