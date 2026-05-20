€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Greșelile care îți cresc prețul vacanței chiar din faza de planificare. O expertă în turism atrage atenția asupra celor mai frecvente capcane
Data publicării: 20 Mai 2026

Greșelile care îți cresc prețul vacanței chiar din faza de planificare. O expertă în turism atrage atenția asupra celor mai frecvente capcane
Autor: Loredana Iriciuc

Greșelile care îți cresc prețul vacanței chiar din faza de planificare. O expertă în turism atrage atenția asupra celor mai frecvente capcane Greșelile care îți cresc prețul vacanței chiar din faza de planificare. O expertă în turism atrage atenția asupra celor mai frecvente capcane / FOTO: magnific.com @pressmaster
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Specialiștii spun că cei care își planifică următoarea vacanță, fie în străinătate, fie în țară, ar trebui să țină cont de câteva aspecte care pot crește prețul biletelor și al sejururilor. Vara se apropie rapid, iar cererea pentru vacanțe crește semnificativ în această perioadă.

O specialistă în turism, Kate, cunoscută online ca @Thedonnellyedit, explică într-un videoclip pe TikTok mai multe situații care pot duce la scumpirea vacanțelor și oferă soluții pentru a evita aceste costuri suplimentare, notează express.co.uk.

CITEȘTE ȘI: Războiul din Iran mută vacanţele românilor din "early booking" în "last minute". Președintele ANAT: Nu mai există predictibilitate

Cât de des cauți înainte de a rezerva influențează prețul

După ce alegi o destinație, urmează de obicei căutarea cazării și a perioadei de călătorie. Însă acest proces de documentare poate contribui la creșterea prețurilor.

„Toți facem asta și știm că liniile aeriene folosesc prețuri dinamice. Cu cât cauți mai des o rută, algoritmul detectează interesul și ajustează prețurile”, explică specialista. „Prețurile cresc, nu scad. Dacă găsești un preț bun și îl cauți constant timp de câteva săptămâni, nu vei vedea o scădere”.

În realitate, mulți oameni fac acest lucru, iar cererea artificială poate face ca prețurile să pară că cresc brusc. Dacă sute de persoane urmăresc aceeași ofertă, sistemul o interpretează ca o cerere mare și poate duce la majorări de preț.

„Dacă găsești ceva care îți place și se încadrează în buget, nu aștepta. Rezervă pe loc”, sfătuiește Kate.

Aeroportul de plecare și perioada aleasă influențează costul

Un alt factor important este aeroportul din care alegi să pleci. Kate spune că dacă te limitezi la cel mai apropiat aeroport poți pierde niște oferte mai avantajoase.

„Este foarte comod să ai un aeroport aproape, dar dacă vrei să economisești bani, uneori merită să mergi mai departe pentru prețuri semnificativ mai mici”, spune experta.

Ea dă exemplul unei călătorii în care a renunțat la aeroportul Manchester, unul dintre cele mai aglomerate din apropierea ei, și a ales Leeds pentru aceeași destinație, deoarece biletul era mai ieftin cu 300 de lire.

Kate menționează că această opțiune poate fi verificată pe platforme precum Skyscanner: „Poți selecta aeroportul principal și opțiunea de aeroporturi din apropiere, iar apoi compari prețurile pentru a vedea diferențele”.

VEZI ȘI: Șeful Ryanair se plânge de scăderea vânzărilor la biletele de avion. Hotelierii confirmă declinul internațional

Flexibilitatea datelor de călătorie poate reduce, de asemenea, costurile

„Înțeleg că unii oameni sunt limitați de date fixe, dar uneori schimbarea cu o zi sau adăugarea unei nopți poate reduce semnificativ prețul total”, explică Kate.

Kate afirmă că a rezervat frecvent vacanțe mai ieftine pentru 10 nopți decât pentru 7, ceea ce arată că flexibilitatea poate avea un impact important asupra costului final.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vacante
rezervari vacanta
turism
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Greșelile care îți cresc prețul vacanței chiar din faza de planificare. O expertă în turism atrage atenția asupra celor mai frecvente capcane
Publicat acum 41 minute
Aston Villa câştigă Europa League. Unai Emery,, omul recordurilor în competiţie
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Fructul numărul unu pentru sănătatea inimii, conform studiilor. Medic cardiolog: „Trebuie consumant aproximativ 150 până la 250 de grame pe zi”
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Grupurile politice din Parlamentul European sunt cu ochii pe criza politică din România
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Corpul tău respinge jobul dacă încep să apară câteva lucruri atunci când muncești
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 36 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 17 ore si 59 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Soluția lui Crin Antonescu la criza politică. Bogdan Chirieac: Chiar le zice pe bune! De aceea are atâția fani!
Publicat acum 13 ore si 15 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 12 ore si 12 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close