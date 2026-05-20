DCNews Stiri O româncă a fugit cu bebelușul aflat în stare critică dintr-o clinică din Duisburg. Poliția i-a găsit în Ungaria
Data publicării: 20 Mai 2026

O româncă a fugit cu bebelușul aflat în stare critică dintr-o clinică din Duisburg. Poliția i-a găsit în Ungaria
Autor: Tiberiu Vasile

copil-bebelus_71663800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @onlyyouqj
O româncă în vârstă de 31 de ani a fugit dintr-o clinică din Duisburg împreună cu bebelușul ei de șase luni, aflat în stare critică, declanșând o amplă operațiune de căutare.

Un bebelușul de șase luni care dispăruse dintr-un spital din Duisburg a fost găsit. O amplă operațiune de căutare fusese declanșată după dispariția copilului, care era internat pentru tratament, în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit poliției, viața micuțului era în pericol din cauza stării sale de sănătate.

Conform primelor informații, mama copilului, o româncă în vârstă de 31 de ani, l-ar fi luat pe băiețel din Helios Clinic Duisburg în jurul orei 2:00, deși tratamentul acestuia nu fusese finalizat. Poliția a precizat că sugarul se afla într-o stare critică.

Câine de urmă și anchetatori mobilizați

Numeroase echipe de intervenție au fost trimise imediat în teren. A fost folosit și un câine de urmă, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Julia Tekock, pentru publicația BILD. Anchetatorii au strâns probe și au căutat indicii atât în spital, cât și în zona din jur până în primele ore ale dimineții. De asemenea, cei doi nu au fost găsiți nici la domiciliul femeii, care, potrivit poliției, este cetățean român.

Mama a dispărut cu bebelușul din clinică

Poliția a continuat căutările intense pe parcursul zilei de marți în Duisburg și a publicat în cursul după-amiezii o fotografie a femeii. Operațiunea de căutare a fost încheiată marți seară. Potrivit Parchetului, mama și copilul au fost găsiți în Ungaria. Autoritățile nu au oferit alte detalii despre circumstanțele în care au fost găsiți sau despre starea de sănătate a bebelușului.

